Sancionan a un pesista chileno por cannabis pero llegará a tiempo a Tokio

En la imagen, el levantador de pesas chileno Arley Méndez. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santiago de Chile, 7 jul (EFE).- La Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por su siglas en inglés) sancionó con un mes de inelegibilidad al levantador de pesas chileno Arley Méndez, luego de arrojar un resultado adverso por cannabis, un castigo que no le impedirá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Así lo informó este miércoles el Comité Olímpico de Chile (COCh) tras recibir esta comunicación por parte de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas.

La sanción impide al deportistas competir y entrenar en recintos oficiales entre los días 29 de junio y 28 de julio de 2021, y toma en cuenta que el deportista se ha comprometido a completar un programa de tratamiento de abuso de sustancias aprobado por la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF).

Considerando que la competencia de Méndez en los JJOO es el día 31 de julio, es decir, posterior al período que contempla la sanción, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas ha confirmado oficialmente su cupo en la Categoría -81 Kilos de dicha disciplina.

Además, la ITA ha comunicado por escrito a la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas que el deportista puede hacer ingreso a la Villa Olímpica de Tokio el día 25 de julio, tal como estaba estipulado en su planificación.

En vista de que la sanción impuesta por la ITA no impide a Méndez competir en los JJOO, y que la IWF ha confirmado su cupo en el certamen, el Comité Olímpico de Chile (COCh) confirmó su presencia en la delegación chilena que acudirá a Tokio.

Además, el COCh indicó que puso a disposición del deportista todas las herramientas necesarias para que realice de manera efectiva el tratamiento para el cual se ha comprometido ante la ITA.

"Nosotros desde un comienzo señalamos que la participación de Arley (Méndez) quedaba en pausa hasta que existiese una sentencia de la ITA. Esto ya ocurrió, y la sentencia no le prohíbe al deportista participar de los Juegos Olímpicos. Nosotros no tenemos la potestad para aumentar ni para disminuir ese castigo, la suspensión es de un mes y así se tiene que cumplir", dijo Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, en el comunicado.

"Aun cuando Arley pueda ir a Tokio, este es un tema muy serio, y le pedimos a nuestros deportistas no hacer distinciones entre las sustancias prohibidas ya que todas constituyen una falta, sin importar la duración de la sanción", agregó.

Méndez arrojó un resultado adverso por cannabis en un control de dopaje durante el pasado mes de mayo en un torneo clasificatorio realizado en Colombia.