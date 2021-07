Sánchez apoya el consumo de carne y respalda a Planas frente a Garzón: "Un chuletón al punto para mí es imbatible"

08-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez POLÍTICA POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO



Insiste en que la crisis de Gobierno no es ahora una "prioridad" y no contesta sobre la posibilidad de que afecte a Calvo



VILNA (LITUANIA), 8 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido hacer este jueves un claro respaldo al consumo de carne y, con ello, a la postura que defiende el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, frente a la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que recomendó reducir el consumo de carne.



"Sobre esta polémica, lo diré en términos muy personales: A mi, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Lituania, en el marco de su gira báltica, junto a la primera ministra, Ingrida Simonyte.



De este modo, Sánchez no ha querido explayarse más en su respuesta sobre esta polémica, aunque sí ha dejado claro su apoyo, en este caso, al ministro de Alimentación, en la polémica que se ha generado tras lanzar este miércoles el Ministerio de Garzón una campaña a favor de la reducción en el consumo de carne, con el lema 'Menos carne, más vida'.



Tras el lanzamiento de esta campaña, en la que Garzón se implicó personalmente con varios mensajes en las redes sociales, el ministro Planas ha asegurado este jueves que es "tan errónea como la del azúcar mata", en referencia a otra polémica anterior entre los ministros.



GARZÓN RESPONDE: "A MÍ ME GUSTA POCO HECHO"



La respuesta de Sánchez sobre su gusto por la carne se ha producido mientras Garzón estaba siendo entrevistando en La Sexta. "A mi me gusta poco hecho", ha bromeado, para después añadir que él está convencido que "se ha entendido perfectamente" lo que busca la campaña de su Ministerio, que es "volver a la dieta mediterránea" y "reducir el consumo excesivo de carne".



Asimismo, Garzón ha asegurado que su compañero de Gobierno y ministro de Agricultura conocía la campaña en favor de limitar el consumo de carne que ha suscitado críticas entre los grandes productores, aunque admite no haber hablado con él últimamente.



Por otra parte, el presidente también ha sido preguntado sobre la posible crisis de gobierno que planea en Moncloa, y sobre si esta afectará a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.



A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que sobre esa crisis ya ha señalado en "muchas ocasiones" que su "prioridad" ahora es "la recuperación y la vacunación". "Nada nuevo que añadir al respecto", ha zanjado.