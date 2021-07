Rocío Flores reacciona al fichaje de su madre por 'Sálvame': "No quiero saber absolutamente nada, os lo ruego"

08-07-2021 Rocío Flores, visiblemente afectada tras el regreso de su madre a televisión. MADRID, 8 (CHANCE) Poco más de un mes ha pasado desde el fin de la docuserie que ha devuelto a Rocío Carrasco al ojo del huracán mediático y, con más fuerza y ganas de vivir que nunca, la hija de Rocío Jurado ha debutado como colaboradora de 'Sálvame', donde ejercerá tanto de defensora de la audiencia como de voz de aquellos famosos que, como ella, se han visto injustamente tratados y necesitan ser escuchados públicamente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Confesando que no se arrepentía de nada de lo que narrado en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la exmujer de Antonio David Flores admitía no estar preparada para encontrarse por los pasillos de Mediaset a su hija, Rocío Flores - colaboradora en la cadena de programas como 'Ana Rosa' o 'Supervivientes' - con quien por el momento no se plantea un hipotético acercamiento. Y es que, como la propia Rocío ha confesado, aunque le duele que en los últimos meses se haya hablado de su hija en los términos en los que se ha hablado, ha reiterado que la joven fue una víctima que después se convirtió en su verdugo y que, si se habló de la paliza que le dio, es porque existe una sentencia judicial que lo demuestra.



Unas palabras a las que Rocío Flores, visiblemente abatida, prefería no responder a su llegada a Madrid para colaborar en 'Tierra de Nadie'. Intentando continuar con su día a día y centrarse en su trabajo, la influencer se ha pronunciado sobre el regreso de su madre a televisión. "No sé nada, no quiero saber absolutamente nada más ni de nada ni de nadie. Por favor os lo ruego", pedía desesperada, antes de confesar que está "un poco" harta de que se especule con un hipotético reencuentro con su progenitora por los pasillos de Mediaset.



Sin embargo, sí ha querido dejar claro que su último tatuaje - una mariposa negra con la palabra VIVE en color rosado, que la propia Rocío confesó en sus redes sociales que se había hecho "porque todo pasa por algo" - no tiene ningún tipo de significado oculto: "Me tatúo lo que quiero y yo cuando tengo que decir algo lo digo, no mando mensajes subliminales".



Horas después, la influencer ha visto como Marta López le preguntaba en directo, en 'Supervivientes', qué haría si se cruzase con su madre por los pasillos de Mediaset y, más clara que nunca y dejando claro que es un tema demasiado doloroso para ella, ha intentado zanjar el tema: "Yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. Ya lo dejo zanjado para esta noche y para mañana. Lo he pasado tan mal que no quiero saber absolutamente nada", ha confesado.



"Yo acepto las decisiones que tome cada persona pero también pido por favor que se me respete a mí. Yo no estoy hablando de nadie, vengo aquí a hacer mi trabajo y me voy a mi casa tranquilamente", ha añadido, sin revelar cuál sería su reacción si, casualmente, se reencontrara después de 9 años con su madre por los pasillos de la cadena donde, ahora, ambas trabajan.