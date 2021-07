Puerto Rico presenta su delegación para Tokio 2020, liderada por 24 mujeres

Deportistas puertorriqueños participan en el evento de presentación oficial de la delegación que competirá en los Olímpicos hoy, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 7 jul (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) presentó este miércoles a la delegación de 37 deportistas, 24 féminas y 13 varones, que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto.

En la presentación, dirigida por la presidenta del COPUR, Sara Rosario, esta aseguró que esta delegación "es bien especial", por el logro de que los Juegos Olímpicos en la capital japonesa se llevarán a cabo pese a la pandemia de la covid-19.

"Yo siempre dijo que Tokio va", expresó Rosario, al recordar que varias semanas después de que se declarara oficialmente una pandemia sanitaria, el COPUR decidió traer a Puerto Rico a varios de sus atletas para seguir entrenando en la isla, específicamente en el Albergue Olímpico en Salinas (sur).

La delegación puertorriqueña será liderada por sus abanderados, los tenismesistas Adriana Díaz y su primo Brian Afanador.

Los otros deportistas boricuas que competirán en Tokio serán en atletismo Jasmine Camacho-Quinn (vallas), Wesley Vásquez (800 metros), Ryan Sánchez(800 metros) y Andrés Arroyo (800 metros).

Además, el baloncesto femenino (12 integrantes), Yankiel Rivera (boxeo), en clavados Rafa Quintero, en ecuestre Lauren Billys, en natación Jarod Arroyo y Miriam Sheehan, y en el golf Rafa Campos y María Fernanda Torres.

En judo Melissa Mojica, María Pérez y Adrián Gandía, mientras que en lucha estarán Franklin Gómez, en remo Verónica Toro, en monopatín Steven Piñeiro y Manny Santiago, en taekwondo Victoria Stambaugh y en tiro Yarimar Mercado.

La lista la completan en tenis de mesa Melanie Díaz, junto a los representantes de vela que serán Enrique Figueroa y Gretchen Ortiz.

Será además la segunda ocasión, y consecutiva, que la delegación de Puerto Rico será mayormente compuesta por mujeres.

Puerto Rico participará en Tokio en 15 disciplinas.

La edad promedio de la delegación puertorriqueña es de 27 años, indicó Rosario.

Igualmente, 26 atletas puertorriqueños irán a sus primeros JJOO.

"Somos forjadores de sueños de estos atletas, que desde toda una vida han soñado con esto y se les va a lograr con esta ocasión", resaltó Rosario.

Mientras, de los 37 atletas, ocho irán a sus segundos Juegos Olímpicos, tres a su tercera competencia olímpico y uno (Figueroa) irá a sus quintos JJOO.

Rosario, por otra parte, anunció que el COPUR otorgará premios de 50.000 dólares a quien gane oro, 30.000 al que obtenga plata y 20.000 al que se cuelgue una medalla de bronce.

Puerto Rico ha ganado una medalla de oro, dos de plata y seis de bronce en Juegos Olímpicos desde su primera participación en Londres 1948.

Al acto de este miércoles, acudieron también el luchador Jaime Espinal, medallista de plata en Londres 2012; el exvallista Javier Culson, medallista de bronce en esa misma edición; el exboxeador Luis Ortiz, medallista de plata en Los Ángeles en 1984, y parte del equipo de baloncesto masculino que terminó en la cuarta posición en los JJOO de Tokio 1964.

Además de Rosario presentar a la delegación de Puerto Rico a los Juegos Olímpicos, también presentó a los deportistas que competirán en los Juegos Paralímpicos, entre ellos, el judoca Luis Pérez.

Por su parte, el secretario general del COPUR, Carlos Beltrán, brindó su apoyo "no solo a los que cualificaron, sino a los que intentaron y merecen un aplauso por todo lo que intentaron".

"Es importante destacar que esta delegación dejará el todo por el todo y por el país. El deporte une a todos los puertorriqueños", añadió.

Finalmente, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Quiñones, resaltó que los 37 atletas puertorriqueños que irán a Japón "envolverán su corazón con la bandera de Puerto Rico".

"Esto es una delegación poderosa. Les garantizo que no hay ninguna más fuerte de corazón y coraje pese a todos los problemas que hemos enfrentado, como huracanes, una pandemia y sin entrenamiento como deberíamos hacerlo continuamente", mencionó.

"Serán 37 titanes trabajando arduamente porque lograron clasificar. Aquí no va cualquiera, aquí clasificamos. Ellos lograrán que el nombre de Puerto Rico se escuche en todos los confines del mundo", puntualizó.

Jorge J. Muñiz Ortiz