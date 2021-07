Portaltic.-El 68% de las personas con discapacidad cree que los avances tecnológicos impulsarán su acceso al empleo

MADRID, 8 (Portaltic/EP)



El 68 por ciento de las personas con discapacidad cree que los avances tecnológicos impulsarán su acceso al empleo, mientras que un 32 por ciento teme que la Inteligencia Artificial (IA) les 'quite' el trabajo.



Un año después de la irrupción de la Covid-19 y en plena 'nueva normalidad', la Fundación Adecco, con el apoyo de Keysight Technologies Spain, ha presentado el informe 'Tecnología y discapacidad', que profundiza en cómo la tecnología se está imponiendo como gran aliada para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, en una sociedad digitalizada.



Este informe basa sus conclusiones en una encuesta a 700 personas con discapacidad, complementada con datos oficiales de contratación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal.



Entre sus conclusiones, la mayoría de las personas con discapacidad, el 68 por ciento, ve en la transformación tecnológica y digital una aliada para facilitar su inclusión laboral.



Sin embargo, casi un tercio (32 por ciento) considera que podría perjudicarle, ante el temor a que los empleos que habitualmente ocupan se vean reemplazados por máquinas o que los sesgos de la Inteligencia Artificial les dejen fuera de los procesos de selección.



"Hemos de dejar de hablar en términos de destrucción de puestos de trabajo para referirnos a transformación en el empleo. La tecnología no ha venido a sustituirnos, sino a acompañarnos, y nuestro reto es aprovechar su potencial, poniéndola al servicio de las personas", ha afirmado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.



Asimismo, un 66 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, y las nuevas tecnologías suponen un gran recurso para impulsar su participación en el mundo del empleo ante la consolidación del teletrabajo.



La mayor parte de las personas con discapacidad (43 por ciento) cree que los avances tecnológicos harán posible el pleno empleo de las personas con discapacidad para la década de 2040.



A pesar de todo, un 48 por ciento de las personas con discapacidad sigue manifestando dificultades técnicas, de accesibilidad, económicas y sociales en el uso de dispositivos tecnológicos.