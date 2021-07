Paraguay defiende la vigencia de los "principios fundacionales" del Mercosur

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, fue registrado este jueves, durante su participación en la reunión virtual de la Cumbre del Mercosur, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 8 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, abogó este jueves por el mantenimiento de los "principios fundacionales" del Mercosur, con un relacionamiento externo "coordinado" y si cabe con medidas más "dinámicas", durante su intervención en la Cumbre de Presidentes del bloque.

El mensaje, en teleconferencia desde el Palacio de Gobierno, llega en el momento en el que Uruguay apuesta por conversar con otros países para negociar acuerdos comerciales extrazona.

"Con respecto al relacionamiento externo, tenemos que seguir trabajando de forma coordinada y en conjunto, con una visión equilibrada que tenga en cuenta los intereses de todos y escuchemos a los Estados parte", dijo el mandatario.

Abdo Benítez apostó por encontrar "maneras que ayuden" a seguir trabajando de forma conjunta, "en el diálogo" entre los miembros y "con medidas y decisiones tal vez más dinámicas".

"Los principios fundacionales del Mercosur siguen tan vigentes y necesarios en la actualidad, porque refuerzan la idea de que no hay mejor camino que el fortalecimiento de nuestro proceso de configuración. Por tanto, es necesario que continuemos colaborando activamente con propuestas para consolidar el comercio regional y afianzar una política comercial común", comentó ante sus pares.

Luego de que la reunión semestral de Presidentes, en la que Argentina cedió la Presidencia Pro Témpore a Brasil, arrancara marcada por la declaración de Uruguay del jueves, el mandatario señaló que no quería terminar la cumbre "con la percepción" de "retroceso" dentro del grupo.

Al respecto defendió el bloque "integrado por cuatro miembros, más todos los que vienen a sumarse" e invitó a sus pares a "un encuentro presencial", algo que a causa de la pandemia y de las restricciones sanitarias no ha sido posible en las últimas reuniones.

CRÍTICAS A COVAX

El presidente paraguayo aprovechó su discurso ante sus homólogos del Mercosur para criticar la gestión y los retrasos en la entrega de vacunas del mecanismo multilateral Covax.

"Nosotros y muchos de nuestros países seguimos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recurrimos a Covax, sin que hasta la fecha haya respondido", lamentó.

Ante esa situación, Abdo Benítez señaló que habían sido "víctimas" de la inequidad en la distribución de las vacunas" e instó a sus pares a manifestarse juntos ante Covax para que "cumplan lo acordado".

También, apeló una recuperación coordinada tras la pandemia y llamó a "encontrar nuevas formas, nuevas maneras de avanzar hacia la integración".

"El Mercosur tiene que ser la plataforma económica poscovid-19, una herramienta esencial para que nuestros pueblos puedan recuperar la senda del crecimiento", expuso.

Asimismo, deseó una pronta apertura de las fronteras, el comercio, el turismo y la industria, ligados al "proceso de inmunización" de la población regional.