Nuevos retos e incertidumbres de la selección de Luis Enrique

Madrid, 8 jul (EFE).- Digerida la dolorosa eliminación de la Eurocopa 2020, liderando un puñado de registros y sin sentirse inferior a ninguna selección, España encara con optimismo nuevos retos inmediatos, la fase final de la Liga de Naciones ya aparece en su horizonte, y el Mundial 2022, con una nueva hornada de futbolistas que han devuelto la ilusión al país.

Es el gran éxito de Luis Enrique Martínez, devolver la ilusión. Convertir las dudas a su convocatoria para la Eurocopa en un elogio unánime a su dirección. Sus jugadores se han ganado el respeto del aficionado y el que le habían perdido selecciones rivales tras sus eliminaciones en octavos en las tres fases finales.

El camino hacia el éxito está marcado y los retoques a una idea innegociable, se irán produciendo en función de los momentos de forma de los protagonistas. "Todo jugador que vuele en su equipo y se adapte a lo que queremos tiene las puertas abiertas en la selección". Palabra de seleccionador.

LA LIGA DE NACIONES Y EL MUNDIAL 2022

El fútbol siempre ofrece la posibilidad de revancha y la de España no tendrá que esperar mucho. Se mide a la selección que truncó su sueño en la Eurocopa 2020, Italia, en las semifinales de la Liga de Naciones el 6 de octubre en un gran reto, al ser el encuentro en el Giuseppe Meazza de Milán.

Bélgica y Francia completan un cuadro repleto de grandeza, con cuatro clasificados de enjundia que pugnarán por la segunda edición del último torneo de selecciones inventado. Un premio menor al lado de la Eurocopa pero un nuevo objetivo para Luis Enrique tras el buen regusto del estreno de su primera fase final de un gran torneo como seleccionador.

Lo andado en la Eurocopa aporta crecimiento con vistas al gran reto de Catar 2022 a un grupo rejuvenecido hasta la media de 26 años, con bases de futuro que ya brillan en la elite: Pedri con 18 años o Ferran Torres con 21. Jugadores que se han saltado el último escalón de su crecimiento por una madurez impropia de su edad. La primera Copa del Mundo en invierno, entre el 21 de noviembre el 18 de diciembre de 2022, está en el punto de mira.

EL REGRESO DE SERGIO RAMOS

Las puertas de la selección no están cerradas para nadie por parte de Luis Enrique. Faltó jerarquía en el centro de la defensa de la Eurocopa, la que siempre aportó Sergio Ramos. Emergió un nuevo líder, Aymeric Laporte, pero fue uno de los puntos débiles de España en el torneo. Sus 'parejas de baile' no estuvieron a su altura y en el cruce de mayor grandeza, ante Italia en semifinales, fue el día en el que más se añoro la figura del andaluz, ausente por las lesiones que marcaron su 2021 y la poca intención de esperar del técnico asturiano al que era su gran líder, como sí hicieron otros seleccionadores con jugadores que llegaron tocados a la gran cita.

"Cuando la palabra ego se aparta aparece la palabra equipo", lanzó Luis Enrique tras superar los octavos de final en la prórroga ante Croacia con el orgullo que siente hacia un grupo de futbolistas que se hizo fuerte en la adversidad y la crítica. Es una máxima marcada por el seleccionador que deberá cumplir Ramos para su regreso. Antes deberá recuperar su antiguo nivel como jugador del PSG. Mejorar el que muestren las apuestas de futuro para esa demarcación: Pau Torres, Eric García y Diego Llorente.

LA INCÓGNITA BUSQUETS

Su importancia quedó reflejada en los dos primeros compromisos. España añoro ante Suecia y Polonia a la pieza del puzzle que lo encajó todo cuando superó el coronavirus. Su regreso desató la verdadera identidad que tendría la selección en el torneo. A una semana de sus 33 años, su futuro es una duda por resolver.

Luis Enrique y la Federación confían en que siga, al menos hasta el Mundial, pero el nuevo capitán de España, que sorprendió a todos con su nueva labor en el grupo, ya anunció que era su última Eurocopa y que la decisión de seguir en un equipo que siempre ha sido prioridad en su carrera, irá en función de sus sensaciones físicas en el Barcelona.

UN NUEVO INQUILINO PARA EL LATERAL DERECHO

Las lesiones impidieron tener a Luis Enrique a los jugadores habituales en la demarcación en la Eurocopa. Su apuesta por Marcos Llorente quedó demostrada con la entrada de César Azpilicieta desde el tercer partido, que no era una decisión acertada. Le faltan automatismos de una posición de especialista y rebajó su influencia ofensiva. 'Azpi', tres años después, se hizo con el puesto y ha recuperado la confianza perdida del técnico asturiano.

A la espera de Dani Carvajal, que dejó el año más negro de su carrera en lesiones, aparecen opciones como Lucas Vázquez o Pedro Porro que se valorarán en función de su rendimiento en una posición que asegura una cara nueva en el grupo en la vuelta a escena en septiembre.

A LA ESPERA DE ANSU

Otro nombre que refuerza la idea de Luis Enrique, rejuvenece a la selección y, como Pedri, le da un salto de calidad es Ansu Fati. En cuanto mostró que es un futbolista diferente no solo debutó con la absoluta con 17 años sino que se convirtió en titular indiscutible. Su oportunismo y brillantez en la definición se añoró en la Eurocopa en la selección que más remates a puerta dejó (43), dato inalcanzable para las finalistas, Italia (30) e Inglaterra (25).

El cuerpo técnico, junto al médico, está pendiente de cada operación a la que se ha sometido Ansu en su rodilla izquierda tras dañarse el menisco. Hay confianza en que recupere sensaciones completando la pretemporada con el Barcelona y muestre un nivel en el regreso de LaLiga que favorezca su deseado retorno.

