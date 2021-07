Nueve de cada diez feminicidios en Bolivia suceden en el entorno cercano

Según cifras oficiales, entre enero y julio de 2021 en Bolivia se han registrado 53 feminicidios. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 8 jul (EFE).- Un estudio revela que nueve de cada diez casos de feminicidios en Bolivia suceden en el entorno cercano de la víctima, en el que el principal agresor es el cónyuge y que en la mayor cantidad de los casos estudiados las mujeres murieron a causa de los golpes o traumatismos.

El estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia presentado este jueves por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comunidad de Derechos Humanos analizó 173 expedientes de los 323 procesos abiertos por ese delito.

Los procesos analizados son del período de 2018 a agosto de 2020 que se denunciaron en las nueve ciudades capitales del país y El Alto, contigua a La Paz.

La investigación indica que el 92 % de los feminicidios es del "tipo íntimo" porque sucedió en el entorno de la víctima ya que el 28,40 % de los casos fueron perpetrados por el cónyuge, un 24,85 % por el "conviviente", mientras que en otros porcentajes menores están las exparejas, familiares, compañeros de estudio o trabajo.

El 35,76 % de los feminicidios estudiados sucedieron en un domicilio compartido, un 27,88 % en vía pública, mientras que un 17,58 % en la casa de la víctima, señala el informe.

Además detalla que el 53,19 % de los casos de feminicidios corresponden a mujeres de 29 a 59 años, un 35,91 % van de los 18 a 28 años y un 5,77 % de 13 a 17 años.

La principal causa de la muerte de esas mujeres son los golpes o traumatismos con un 33,93 % seguido de la asfixia con un 18,45 %, el uso de armas blancas por parte del agresor registra el 16,07 % y el 10,12 % de los casos murieron por estrangulamimento, indica el estudio.

El 25,85 % de los feminicidios fueron perpetrados por más de un autor, mientras que el 74,15 % de los casos fue ejecutado por una persona, en el que el 79,53 % se logró aprehender al agresor.

LOS AGRESORES

El estudio también realiza un análisis del feminicida en el que se detalla que la mayor cantidad de los casos estudiados fue ejecutado por agresores de 29 a 59 años y que el 60,61 % tenía una relación afectiva con la víctima.

También indica que los "móviles" que señalaron los agresores son los celos con 45,45 %, seguido de la ruptura sentimental con 15,45 % y la infidelidad y los problemas económicos con el 10,91 %.

"No es la causa de la violencia del feminicidio, sino los argumentos", aclaró la directora de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá.

El informe hace referencia al consumo de bebidas alcohólicas de parte de los agresores entendiendo esto como uno de los factores de riesgo que "en muchos casos pueden ser detonantes de la violencia sistemática".

El estudio señala que el 58,39 % de los agresores consumió bebidas alcohólicas en el momento de "perpetrar el delito", mientras que el 41,61 % no bebió.

LA FAMILIA

El 21,43 % de los feminicidios estudiados sucedieron en presencia de los hijos, según el estudio, y el 75,31 % no recibió ninguna medida de protección tras la muerte de su madre.

De igual forma el 71,24 % de los familiares de las víctimas no recibieron protección.

"Estas medidas de protección deben ser impuestas de manera inmediata para proteger no sólo a la víctima directa, sino también a las víctimas indirectas", indica el informe.

Dentro de los casos estudiados el 83,78 % de las mujeres no realizaron una denuncia de violencia previa al feminicidio, mientras que el 16,22 % sí.

En contraposición, en las autopsias de las víctimas en un 52,32 % se evidenció violencia sistemática, mientras que en las 47,68 % no.

Este estudio estuvo a cargo de la Comunidad de Derechos Humanos, la Alianza Libre sin Violencia en coordinación con el Comité de Género del Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y el apoyo del UNFPA y la Embajada de Suecia.

Según cifras oficiales, entre enero y julio de 2021 en Bolivia se han registrado 53 feminicidios.