Netflix firma acuerdo creativo con Shonda Rhimes de Bridgerton

Shonda Rhimes

(Bloomberg) -- Netflix Inc. anunció un acuerdo creativo ampliado con la prolífica productora Shonda Rhimes, agregando largometrajes, juegos, mercadería y eventos en vivo a su colaboración.

Según el acuerdo, Netflix también invertirá y proporcionará apoyo financiero y técnico para los esfuerzos de diversidad e inclusión en la empresa de Rhimes, Shondaland, dijeron las partes el jueves. No se revelaron los términos financieros.

“Bridgerton” de Shondaland, un drama histórico, entregó uno de los programas más vistos en Netflix, visto por 82 millones de hogares miembros en sus primeras cuatro semanas, dijo el servicio de transmisión. Se está convirtiendo en la base de una serie de proyectos, de la misma manera que los estudios de Hollywood construyen franquicias en torno a superhéroes y otros personajes.

Los proyectos futuros incluyen tres temporadas más de “Bridgerton“ y una nueva serie, “Inventing Anna“, que está siendo producida por Rhimes y su socia de producción Betsy Beers, quien también participa en el acuerdo ampliado.

Antes de asociarse con Netflix, Rhimes produjo algunos de los programas más vistos en la cadena ABC de Walt Disney Co., entre esos “Grey’s Anatomy“.

