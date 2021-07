México: Ordenan detención del fundador de aerolínea Interjet

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez emitió una orden de captura contra el empresario Miguel Aleman Magnani, fundador de la aerolínea mexicana Interjet y un personaje destacado en México al ser nieto de un expresidente del país e hijo de un exgobernador.

Así lo confirmó un funcionario federal conocedor del caso que pidió el anonimato por no estar autorizado a comentar investigaciones en curso. El funcionario no indicó cuál es el delito por el que la fiscalía federal busca al empresario pero medios locales indicaron que es por fraude.

Aleman Magnani es presidente del Grupo Alemán, una empresa de energía solar y fundador junto a su padre de Interjet, una aerolínea de bajo costo de gran éxito durante años pero que en 2020, desde el inicio de la pandemia, enfrentó serios problemas de solvencia y no opera desde final de año.

Poco antes, la agencia gubernamental de protección al consumidor había emitido una alerta advirtiendo sobre “el riesgo de establecer relaciones comerciales” con la aerolínea, señalando “el incumplimiento reiterado” de sus responsabilidades.

La agencia agregó entonces que Interjet se había visto afectada por “la suspensión de varias rutas internacionales, la falta de pago a los empleados, la suspensión de su licencia para operar el servicio aéreo internacional a Canadá y gravámenes fiscales sobre sus cuentas bancarias, activos y marcas”.

El Grupo Alemán no contestó a una solicitud de comentario de The Associated Press.

Alemán Magnani es hijo de Miguel Alemán Velasco, exgobernador del estado de Veracruz, en el golfo de México, y nieto de Miguel Alemán Valdés, presidente de México de 1946 a 1952.