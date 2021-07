México.- Expertos en arte piden la libertad del artista Hamlet Lavastida: "Es una amenaza para que los cubanos no regresen"

08-07-2021 Expertos en arte piden la libertad del artista cubano Hamlet Lavastida CULTURA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El artista cubano Marco Castillo, el crítico Gerardo Mosquera y el comisario mexicano Cuauhtémoc Medina han pedido la libertad para el artista cubano Hamlet Lavastida, arrestado el pasado 21 de junio al regresar a Cuba desde Berlín (Alemania).



"Es muy peligrosa la situación de Hamlet. Puede ser una advertencia a los cubanos que viven fuera de Cuba para que no regresen. Es una amenaza", ha alertado este jueves 8 de julio Mosquera durante un encuentro celebrado en ARCO en Ifema Madrid, moderado por la comisaria de TBA21 Sofía Lemos.



El pasado 21 Hamlet Lavastida regresaba a Cuba tras una residencia en la Künstlerhaus Bethanien de Berlín. Al finalizar la obligada cuarentena preventiva por la Covid-19, el 26 de junio fue arrestado y trasladado a Villa Marista, sede del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado, en La Habana, acusado del delito de incitación a delinquir.



Además de cubrir la exposición del artista fruto de la mencionada residencia en Berlín, los medios alemanes "han denunciado la violación de sus derechos civiles por parte de las autoridades cubanas". A esta denuncia se han sumado instituciones, artistas, periodistas y miembros de la sociedad civil.



Hamlet Lavastida es uno de los artistas más activos fuera de Cuba a la hora de denunciar la represión en su país y forma parte de la comunidad 27N, impulsada por intelectuales que solicitan cambios democráticos pacíficos y el respeto de los derechos humanos en Cuba.



"Es un castigo absolutamente injusto", ha asegurado Gerardo Mosquera, quien ha indicado que Hamlet Lavastido tenía derecho a una vista donde pudiera exponer sus argumentos de defensa, pero que "esta vista no se concedió".



El crítico cubano ha explicado que en el auto "se le acusaba por un delito de instigación a delinquir", por el que Hamlet "ha sido encausado": "Hay una cantidad de irregularidades en la ley cubana vigente".



"Continua preso, cuando por el delito que se le imputa no es adecuado que siga preso a la espera de juicio y ante la imposibilidad de que pueda abandonar el país", ha señalado.



En su opinión, Hamlet Lavastida ha sido "acusado falsamente y las supuestas pruebas en su contra fueron obtenidas ilegalmente". "Se ve claramente que es algo hecho con propósitos represivos y no con propósitos legales. El caso de Hamlet no es una excepción", ha alertado.



"Hay una crecida en estos momentos de la represión según aumenta un despertar en la sociedad civil cubana, en que los artistas e intelectuales se encuentran en la avanzada, exigiendo libertades básicas de expresión, derecho a la libertad de palabra", ha apostillado.



Por su parte, el artista cubano Marco Castillo ha hecho referencia al "miedo" que tiene el Gobierno cubano ante la unión de los artistas y los intelectuales, "un fenómeno que se ha venido dando sobre todo desde el año 2018".



En este sentido, Castillo ha explicado que desde ese año "ha habido algo muy especial, todo el sistema de arte ha decidido dejar las diferencias atrás y conectarse bajo la misma voz, la defensa de los derechos y libertades de expresión".



"Desde que esta unión ha sucedido no ha parado el hostigamiento, la represión, encarcelamientos, que utiliza el Estado para intimidar y calmar a la gente. A algunas personas los han dejado encerrados en los coches de policías durante horas o días, algo que crea un clima de tortura psicológica bastante marcado", ha lamentado el artista.



En este punto, el artista ha afirmado que a Hamlet Lavastida "lo quieren encausar por sus ideas, por su trabajo de activismo con un arte magnífico": "Que esto lo conduzca a la cárcel es un paso mayor y estamos aquí reunidos para darle frente y que otras personas no pasen lo que está pasando Hamlet en estos momentos".



Por último, el comisario mexicano Cuauhtémoc Medina ha hecho hincapié en la necesidad de "intervenir ante la flagrancia de las violaciones de este caso". "Estamos ante un giro muy peligroso en las relaciones del Estado cubano y las relaciones con los artistas e intelectuales", ha advertido el experto.