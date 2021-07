México busca sumar a 400.000 becarios a programa de jóvenes al cierre de 2021

Fotografía cedida hoy por el Consejo Coordinador Empresarial de su presidente Carlos Salazar (i), la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de México Luisa María Alcalde (c) y el presidente de la Comisión de Educación del CCE Pablo González (d) durante una reunión de trabajo en la Ciudad de México. EFE/Consejo Coordinador Empresarial/SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 7 jul (EFE).- Un programa de becas del Gobierno mexicano, que ha dado oportunidad a 1,8 millones de aprendices en sus primeros dos años, quiere integrar a unos 400.000 jóvenes más al cierre del 2021, indicó este miércoles la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

En una reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula empresarial de México, y la STPS, se comprometieron a continuar con la creación de oportunidades mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ambos organismos remarcaron que el programa ha beneficiado a 1,8 millones de aprendices, inscritos en más de 200.000 centros de trabajo.

"Queremos continuar con la construcción de posibilidades y alternativas de oportunidades para cientos de miles de jóvenes y para ello buscamos la incorporación de más de 400.000 jóvenes de aquí a diciembre, de manera que podamos caminar juntos, gobierno y sector privado", dijo Alcalde en la reunión.

Tanto el CCE como la STPS señalaron que el compromiso del sector privado con el programa "ha conseguido cambiar la vida de miles de jóvenes a través de la capacitación de calidad en habilidades para la vida y el trabajo, a fin de brindarles más y mejores oportunidades".

"Las empresas somos el vehículo para que millones de jóvenes construyan su futuro, esto no solo impactará a sus familias, sino que brindará las bases para una mejor sociedad, esa es la importancia del programa", dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar.

Además, representantes de los organismos recordaron que hubo más de 400 sesiones de trabajo conjunto para fortalecer el programa, garantizar la mejora continua, transparencia y rendición de cuentas en su implementación.

De cara al segundo semestre del año presentaron las mejoras al programa que, dijeron, tienen como objetivo sumar más centros de trabajo "que ofrezcan más oportunidades de calidad al talento joven mexicano".

En su turno, el presidente de la Comisión de Educación del CCE, Pablo González, señaló que "a lo largo de estos dos años hemos sido testigos de cómo, gracias al compromiso de las empresas y sus tutores, se han transformado vidas" y calificó al programa como "un verdadero semillero".

El programa vincula a personas de entre 18 y 29 años, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

Durante su capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de 4.310 pesos (unos 215 dólares).