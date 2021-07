María Teresa Campos muestra su opinión ante el nuevo trabajo de Rocío Carrasco

08-07-2021 MARÍA TERESA CAMPOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 8 (CHANCE)



Ayer supimos que Rocío Carrasco será la nueva defensora de la audiencia en 'Sálvame Diario' y hoy hemos podido escuchar a María Teresa Campos en el programa exponer públicamente su opinión personal al respecto. La madre de Terelu Campos se ha mostrado de lo más alegre por ese nuevo proyecto laboral de la hija de la más grande y ha dejado claro muchas cosas.



"Te hablo a orillas del mar en Málaga, en la casa que tenemos hace tiempo y que venimos cuando podemos en verano" empezaba diciendo María Teresa Campos nada más entrar por videollamada desde Málaga. Queriendo aportar su opinión sobre Rosario Mohedano y explicaba que: "Ya que estáis hablando de Chayo Mohedano, quiero decir que es muy difícil dedicarse a algo con lo que anteriormente una persona de su familia consiguió todos los éxitos. Siempre me ha parecido que Chayo canta muy bien".



En cuanto al enfrentamiento entre Matamoros y Rocío Carrasco, María Teresa ha confesado que: "Yo creo que Kiko no ha estado nunca de acuerdo con las cosas que ha contado Rocío, pero yo estoy muy contenta porque si Rocío entra ahí es porque producción de ese programa quiere, le deseo que sea muy feliz, empezó en televisión un poquito de mi mano".



La madre de Carmen Borrego ha confirmado la alegría que le hace que sea Rocío quien supla su sitio en 'Sálvame Diario': "Hombre, pues claro que sí, primero porque a Rocío siempre la he considerado como alguien de mi familia. Yo fui defensora de la audiencia y ahora lo es ella". Y no dudaba en mandarle unos consejos: "Le daría algunos consejos, la defensora tiene que ser completamente imparcial cuando la audiencia habla, pero tiene luego que darle la oportunidad a aquellos que han hablado bien o mal de contestar. Y sobre todo no enfrentarse al espectador, respeto".



Sobre lo que se ha estado especulando estos días sobre un posible reencuentro entre Rocío Carrasco y su hija, María Teresa ha querido zanjar este tema: "Su hija haría como si no la viera, seguiría andando. Antes se hablaba sin conocimiento de causa, ahora hablan con conocimiento. Ahora ya sabemos que perdió el conocimiento y tuvo que ir al hospital y que no quiso denunciar a su hija. Es una cosa bastante gorda, ha pasado mucho tiempo y es muy difícil".



La veterana no ha hablado con Carrasco, pero sí con su marido y está feliz porque se haya hecho justicia -aunque sea mediática- con el matrimonio: "He hablado con Fidel para decirle que iba a entrar aquí, seguramente me está viendo, Rocío ha sobrevivido mejor por haber tenido al lado a Fidel, es muy divertido y entendedora de muchas cosas. Se dijeron muchas cosas de él y después se han ido cayendo".