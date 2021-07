Los precios al consumidor de México suben al 5,88 % interanual en junio

Decenas de consumidores hacen fila en una tienda en la ciudad de Querétaro (México). EFE/Enrique Contla/Archivo

Ciudad de México, 8 jul (EFE).- La tasa de inflación mexicana aumentó en junio hasta el 5,88 %, después de que los precios subieran en el sexto mes del año un 0,53 %, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"La inflación general del índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 5,88 % año contra año en junio 2021, cuarto mes consecutivo por encima del límite de 4 % del Banco de México", dijo en Twitter el presidente del Inegi, Julio A. Santaella.

En junio de 2020, hace justo un año, los datos correspondiente reflejaron un aumento del 0,55 % en el índice de precios al consumidor (IPC), con lo que la inflación quedó entonces en el 3,33 %.

En abril pasado, México registró una inflación del 6,08 %, la tasa más alta desde finales del 2017.

Por lo que este dato de junio, aunque sigue siendo elevado y alejado de la meta del Banco de México del 3 % (+/- un punto porcentual), refleja un sutil freno en el alza de los precios al consumidor.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, aumentó el 0,57 % mensual y dejó la tasa anual en el 4,58 %, señaló el Inegi en un comunicado.

"La inflación subyacente quedó en 4,58 %, la mayor tasa desde diciembre de 2017", dijo Santaella.

Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0,65 % y los servicios crecieron un 0,48 %, con una tasa anual del 5,81 % y del 3,22 %, respectivamente.

En los no subyacentes, los agropecuarios aumentaron 0,05 % respecto al mes anterior y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno subieron 0,71 %.

A nivel anual, los precios de los agropecuarios han crecido 6,95 %, mientras que las tarifas energéticas se han disparado un 12,45 %.

De este modo, la partida de no subyacentes subió 0,42 % mes contra mes y aumentó un 10 % interanual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformado por 176 productos y servicios, marcó un aumento mensual del 0,66 %, para quedar en un alza anual del 7,02 %.

El Inegi también anunció que en junio el índice de precios al productor, incluyendo el petróleo, presentó una variación al alza del 0,93 % respecto del mes anterior, alcanzando una variación anual de 7,13 %.

La reactivación económica en México llegó tras dos meses de suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, en abril y mayo del 2020, debido a la crisis del coronavirus, lo que tuvo un fuerte impacto en la producción y el consumo.

La inflación del 2020 cerró en 3,15 %, mientras que en 2019 la inflación anual fue del 2,83 % y en 2018 los precios al consumidor se elevaron un 4,83 %.

Los precios al consumidor escalaron hasta el 6,77 % a finales de 2017, la tasa más alta desde el 2000, que fue motivada por un alza en el precio de los combustibles.

La meta puntual del Banco de México es del 3 % anual.

El producto interior bruto (PIB) de México se desplomó un 8,2 % en 2020, su peor caída desde la Gran Depresión de 1932 y su segunda contracción anual tras el retroceso del 0,1 % de 2019.