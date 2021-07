Lituania.- La alerta aérea durante la visita de Sánchez a la base de la OTAN en Lituania fue causada por aviones rusos

08-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez POLÍTICA POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO



VILNA (LITUANIA), 8 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila)



Los cazas Eurofighters españoles que han respondido este jueves a una alerta aérea durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la base de la OTAN en Lituania, han identificado a dos aviones rusos como las aeronaves no identificadas causantes de esa alerta, según ha informado la Alianza Atlántica.



En concreto, la OTAN ha confirmado que los aviones que han detectado sobrevolando el mar Báltico son dos cazas rusos que no habían informado de su plan de vuelo, no se habían comunicado con los controladores ni tenían activado su transpondedor --que sirve a los aviones para identificarse entre ellos--.



Según la Alianza Atlántica, este hecho demuestra una vez más la "importancia" de la misión de Policía Aérea que lleva funcionando, según recuerdan, desde hace 60 años para mantener a salvo el cielo. "También muestra las habilidades de los pilotos y la estrecha coordinación entre los aliados de la OTAN", añaden en su comunicado.



Así lo ha puesto también de manifiesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido después junto a la primera ministra, Ingrida Simonyte, en la que no ha querido responder a si se trataba de una "provocación premeditada" por parte de Rusia, porque todavía la OTAN no había concluido su investigación.



Tras evitar responder a esa hipótesis, el presidente ha vuelto a reivindicar, como ya ha hecho en la base militar de Siauliai tras la alerta, que este caso "real" ha evidenciado la importancia de la misión de la OTAN en la que participa España.



Además, ha destacado que ha servido para que la sociedad española vea con sus "propios ojos" la trascendencia que tiene y "el buen hacer" de las Fuerzas Armadas.



"Hemos sido testigos de un caso real, y lo que se ha demostrado es la extraordinaria colaboración que hay entre las Fuerzas Armadas lituanas y españolas", ha afirmado, antes de destacar la aportación de tropas y de siete cazas Eurofighters que hace España para garantizar la seguridad de la zona y defender su integridad territorial.