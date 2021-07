Letizia.- VÍDEO: Los Reyes apoyan el regreso de ARCO, celebrada en fechas excepcionales por la pandemia

08-07-2021 Los reyes de España, durante la inauguración de ARCO, a 8 de julio de 2021, en Madrid (España). Los reyes inauguran este jueves la cuadragésima edición de la feria de contemporáneo ARCO. Esta feria organizada por Ifema estará abierta al público hasta el próximo 11 de julio. Su objetivo es relanzar y reactivar el mercado del arte contemporáneo. En la edición de este año participan más de 1.500 artistas y un total de 130 galerías de 26 países. El espacio cumple todas las medidas contra la Covid-19 y cuenta con un aforo reducido al 50%. CULTURA Ricardo Rubio - Europa Press



Se han interesado por la situación sanitaria en Francia y por una obra de una galería portuguesa que representa una escena de 'La Ilíada'



MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado este jueves 8 de julio durante alrededor de una hora la 40 edición de ARCO, la feria de arte contemporáneo que se está celebrando en Ifema Madrid y que permanecerá abierta hasta este domingo.



La visita de los Reyes en esta edición de la feria es especial porque se trata de la primera vez que ARCO se celebra de forma presencial en Ifema Madrid desde el comienzo de la pandemia en España, motivo por el cual se celebra en unas fechas excepcionales.



Por esta razón, varios de los galeristas que han estado presentes en las últimas ediciones de ARCO se han mostrado dubitativos respecto al éxito de esta feria excepcional en julio.



Durante su asistencia a la feria de arte contemporáneo, los Reyes han contemplado las obras de cerca de una decena de galerías. La feria se está celebrando en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid, en un espacio con un aforo reducido al 50 por ciento por las medidas contra la Covid-19.



Los Reyes han comenzado su visita en torno a las 12.00 horas en el pabellón 7 de Ifema Madrid. Su primera parada ha sido en el stand de El País, donde se han detenido unos minutos.



INTERÉS POR LA SITUACIÓN EN FRANCIA



Posteriormente, Felipe y Letizia, vestida completamente de blanco, han continuado la marcha por el pasillo 7B, donde se han parado unos momentos a observar las obras de la galería francesa Thaddaeus Ropac y se han interesado por la situación en el país vecino.



"Ha sido un año difícil, los Reyes se han interesado por cómo estaba la situación en París y en Francia, que es donde estamos nosotros", ha señalado en declaraciones a Europa Press José Castañal, de la galería Thaddaeus Ropac.



En esta galería, los Reyes han conocido las obras del artista Antony Gormley. "Les hemos comentado un poco nuestra participación en la feria en este año tan importante y nuestra presencia con un stand individual de Antony Gormley, quisimos participar de una manera más especial este año", ha explicado Castañal.



"Les hemos explicado un poco el trabajo del artistas y un par de comentarios sobre cómo estaba la situación en Francia que es donde tenemos la galería", ha apuntado el experto.



En esta zona del recinto ferial, sus Majestades también han visitado Leandro Navarro, una de las principales galerías de arte de vanguardia y moderno"; la galería Helga de Alvear; o la galería sevillana Rafael Ortiz, que participa en ARCO desde sus inicios.



Tras cerca de media hora en el pabellón 7, la comitiva ha proseguido su camino por el pabellón 9 de Ifema Madrid, en el que los Reyes han visitado las galerías Pedro Cera de Lisboa (Portugal); Nordenhake, galería fundada en Suecia; o Senda, galería catalana.



CURIOSIDAD POR UNA OBRA QUE REPRESENTA UNA ESCENA DE 'LA ILÍADA'



En la galería portuguesa Pedro Cera, los Reyes se han detenido varios minutos a observar la escultura del artista austriaco Oliver Laric 'Ram with Human', basada en un escaneado 3D de una escultura de mármol original del siglo II.



"El Rey conocía la historia de la obra, que representa a Ulises y sus hombres huyendo de la cueva del cíclope, de Polifemo, y hemos hablado sobre ello", ha explicado a Europa Press el director y fundador de la galería, Pedro Cera, destacando que Felipe VI "encontró curioso" que estuviera representada esa escena de 'La Ilíada'.



El fundador de Pedro Cera se ha mostrado "muy contento" por que los Reyes demuestren "su apoyo al arte": "Me parece que es importante, es una larga tradición histórica el apoyo de la Casa Real".



"Me parece muy importante que se siga con ese camino, es importante que los Reyes demuestren su apoyo a ARCO todos los años", ha celebrado Pedro Cera, quien ha asegurado que, aunque ellos no han hablado con los Reyes sobre la situación por la Covid-19, "había otras autoridades portuguesas que es probable que hayan hablado sobre el tema con ellos".



La visita de los Reyes ha terminado en el espacio 'Opening', donde han saludado a los comisarios de la sección Övül Durmosoglu y Julia Morandeira. Tras algo menos de una hora de visita, Felipe y Letizia han abandonado el pabellón 9 de Ifema Madrid



Los Reyes han estado acompañados por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; la ministra de Cultura de Portugal, Graça Fonseca; el embajador de Portugal en España, Joao Mira-Gomes; la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; y la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.



Al finalizar la visita de los Reyes, el ministro de Cultura y Deporte ha destacado en declaraciones recogidas por Europa Press la "importancia" que tiene ARCO este año, por lo que ha felicitado a los organizadores. "No hemos perdido ningún año. El año pasado la pudimos celebrar antes de la pandemia y ahora se ha organizado muy bien para que este año también podamos tener esta maravillosa feria fundamental para el arte contemporáneo", ha indicado.



En esta edición participan más de 1.500 artistas y un total de 130 galerías de 26 países, de las cuales 105 integran el 'Programa General', sumándose a ellas la sección comisariada 'Opening', con diez galerías, y 'Remitente. Arte Latinoamericano', con representación de quince galerías.



Durante la presentación de ARCO, el director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, resaltó que la presencia de los Reyes en el recinto ferial "representa el firme apoyo de la Casa Real al arte contemporáneo".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/auth?v=584074&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1Nzk3IiwiZXhwIjoxNjI1OTMwMjM0LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.E1cDF9_FBmZPG7aSC5wBqv-DUImVM5IxWG6tHsQwXZU



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06