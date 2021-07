Lagarde presenta la nueva estrategia del BCE y su nuevo objetivo de inflación

Frankfurt Am Main (Germany), 12/03/2020.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. EFE/EPA/ARMANDO BABANI/Archivo

Fráncfort (Alemania), 8 jul (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, presenta este jueves los resultados de la revisión de su estrategia de política monetaria y el nuevo objetivo de inflación.

En una rueda de prensa virtual a las 12.30 horas GMT, en la que también estará presente el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, Lagarde explicará si el BCE modifica su objetivo de inflación, que hasta ahora es una tasa algo por debajo pero cercana al 2 %.

El BCE inició la revisión de su estrategia de política monetaria a comienzos de 2020, pero tuvo que posponerla por la pandemia de coronavirus y en vez de publicar los resultados a finales del año pasado dijo que lo haría en la segunda mitad de 2021.

Los analistas de UniCredit prevén que el BCE establecerá un nuevo objetivo de inflación del 2 % a medio plazo, pero descartan que el BCE vaya a adoptar una estrategia similar a la de la Reserva Federal (Fed), que ha establecido un objetivo de inflación flexible.

Es posible que el BCE incluya los costes de la vivienda para ocupantes propietarios en la cesta del índice armonizado de precios de consumo, aunque no lo hará inmediatamente porque son necesarios datos estadísticos que todavía no están disponibles a tiempo.

"En nuestra opinión la clave para los mercados financieros será si el BCE quiere aumentar la flexibilidad" de su programa de compra de deuda tradicional y acercarlo al programa de compra de deuda de emergencia por la pandemia, consideran los analistas de UniCredit.

El BCE compra deuda con más flexibilidad desde el estallido de la pandemia y puede superar la clave de capital de un país en caso de que se disparen los tipos de interés de su deuda soberana en el mercado.

Las participaciones de los bancos centrales en el capital del BCE se calculan utilizando una clave que refleja la participación de los respectivos países en la población y en el producto interior bruto (PIB) de la región.

El BCE también decidió el año pasado adquirir deuda soberana de Grecia, aunque no tiene la calificación mínima de inversión de las agencias de medición de riesgo, que la consideran bono basura.

Mediante esta flexibilidad, el BCE quiere que todos los países se beneficien de los bajos tipos de interés y de unas condiciones de financiación favorables.

El BCE también podría mostrar mayor compromiso con la protección del clima en sus programas de compra de deuda y en los activos que acepta como garantía en sus operaciones de refinanciación.

El BCE iba a publicar este jueves las actas de su reunión de política monetaria del 10 de junio, pero ha pospuesto esta publicación hasta el viernes 9 de julio.