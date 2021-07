La SIP repudia la expulsión de El Salvador del periodista y editor de El Faro

Miami, 8 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este jueves la expulsión de El Salvador del periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del periódico digital El Faro, y consideró el hecho como "una represalia y un nuevo ataque contra el periodismo independiente".

En un comunicado, la SIP indicó que el Gobierno salvadoreño ordenó la expulsión del país de Lizárraga "presuntamente por no acreditar que es periodista".

Sin embargo, Carlos Dada, fundador y director de El Faro, señaló que el medio digital estaba tramitando el permiso laboral de Lizárraga, según da cuenta la SIP.

"Con este tipo de acciones, se busca hostigar a periodistas y medios independientes. Se trata de enviar un mensaje alto y claro de que el Gobierno no está dispuesto a ser cuestionado", expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

De acuerdo con la organización regional de prensa, con sede en Miami (EE.UU.), agentes del Gobierno de El Salvador notificaron ayer a Lizárraga que su permiso había sido denegado y tenía cinco días para abandonar el país, por lo que el periodista regresa a México este jueves.

Medios locales destacaron que Lizárraga es maestro de la fundación de periodismo creada en Colombia por Gabriel García Márquez y es reconocido por sus investigaciones contra la corrupción en México, destaca la SIP.

"Reiteramos las denuncias de la SIP sobre los ataques frontales del Gobierno para desestabilizar a El Faro, otros medios independientes y al periodismo en general", agregó Jornet, quien también es director del diario argentino La Voz del Interior.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, dijo este miércoles a Efe que la decisión del Gobierno de expulsar a Lizárraga, es un "absurdo".

"Es un acto absurdo, que no es válido, porque quienes ejercemos el periodismo conocemos de la trayectoria de Daniel", señaló.

En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 34 periodistas de la redacción del periódico digital El Faro por su "situación de gravedad y urgencia de riesgo".

La SIP instó entonces a la CIDH a extender el recurso a otros medios y periodistas hostigados por el Gobierno de El Salvador, añade el comunicado.