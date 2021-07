JJ.OO/Bádminton.- Clara Azurmendi y Pablo Abián ya conocen a sus rivales en los Juegos Olímpicos de Tokio

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Los jugadores españoles de bádminton Clara Azurmendi y Pablo Abián han conocido a sus rivales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según deparó el sorteo de la fase de grupos celebrado este jueves en la localidad británica de Milton Keynes.



Abián, que disputará su cuarta cita olímpica tras Pekín, Londres y Río de Janeiro, ha quedado emparejado con el sexto cabeza de serie, el chino Chen Long en el Grupo N. Junto a ellos también está el jugador estonio Raul Must, número 92 del ranking mundial, informó la Federación Española de Bádminton.



El aragonés llega a los Juegos de Tokio en un gran momento de forma, ya que hace unas semanas añadió dos títulos nacionales a su extenso palmarés (suma 23 oros) y además ganó hace dos semanas el Iberdrola Spanish International del Circuito BEC disputado en La Nucía (Alicante), el último torneo internacional previo a la cita olímpica.



Por otra parte, Azurmendi ha caído en el Grupo C junto a la coreana An Seyoung, séptima de la clasificación de la Federación Mundial (BWF) y una de las grandes promesas del bádminton mundial. La donostiarra, que debutará en unos Juegos a sus 23 años, también se enfrentará a la nigeriana Dorcas Ajoke Adesokan, que ha ofrecido un buen nivel recientemente en el Iberdrola Spanish International.



La clasificación de Azurmendi se hizo oficial en la última actualización de la BWF tras la confirmación de distintas bajas, como la de Carolina Marín por lesión de última hora. La onubense no podrá defender el oro olímpico conquistado en Río hace cinco años.