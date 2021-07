Inglaterra pasa por alto la polémica del penalti

Raheem Sterling. EFE/EPA/Carl Recine / POOL

Londres, 8 jul (EFE).- La polémica del penalti generado por Raheem Sterling en la prórroga del Inglaterra-Dinamarca ha sido pasada por alto por los medios de comunicación ingleses, centrados más en el hecho de alcanzar su primera final en 55 años.

El momento polémico ocurrió en la prórroga, tras un discutible penalti sobre Sterling, que convirtió en el rechace Harry Kane y que provocó las protestas de los daneses y las quejas del seleccionador en rueda de prensa.

"Inglaterra está en la final, son las palabras más bonitas para escribir. Fueron el mejor equipo y llegaron a la final tras la definición de Harry Kane", dijo el periódico The Times.

"Su partido más difícil del torneo les lleva hasta el día más grande en los últimos 55 años. Inglaterra está por fin de vuelta en una final, por primera vez desde 1966, en un día en el que los ecos de aquel día resonarán más fuertes que nunca", publicó el diario The Independent.

"En Wembley y contra Italia", destaca el Daily Mail. "Disfrútenlo, que no sabemos cuándo volverá a pasar".

"Cuatro semifinales perdidas en la prórroga. La quinta, ganada. Los jugadores todos juntos, abrazados, cantando Sweet Caroline en frente de la pequeña parte de Wembley donde estaban sus seres queridos. El país amará esto. Este equipo, lo que representa, por lo que lucha. La resiliencia que han demostrado, remontando un gol en contra. La valentía de ganar un partido que tradicionalmente hubieran perdido", añadió. EFE

