Incesante inflación provoca alza de tasas en Latinoamérica

(Bloomberg) -- Los bancos centrales latinoamericanos están bajo presión para aumentar sus tasas de interés luego de que la reapertura de las economías impulsara la inflación subyacente y mantuviera los aumentos de precios generales muy por encima de las metas oficiales en el mes de junio.

La inflación anual está por encima de la meta en Brasil, México y Chile, por lo que es probable que la nación andina considere subir las tasas la próxima semana, aun a pesar de que los precios subieron menos de lo esperado por los analistas el mes pasado. En el caso de las dos economías más grandes de América Latina, los aumentos del costo de vida están incluso por encima del límite máximo de los rangos de tolerancia de los formuladores de políticas.

Lo que dice Bloomberg Economics

“Una cosa que tienen en común es que la inflación de los servicios, que es parte central, se está acelerando. Eso está pasando en la mayoría de los países, definitivamente en Chile y México, y se debe a la reapertura de las economías y la creciente actividad en los sectores de servicios que habían tardado en recuperarse. Esta es una fuente creciente de presión sobre los precios y sobre la que los bancos centrales tendrán que mostrarse más cautelosos.

--Felipe Hernández, economista de Latinoamérica

Las autoridades en América Latina están reduciendo el estímulo a medida que prevalece la inflación y la actividad se recupera de una recesión provocada por la pandemia. En la última reunión de su junta, el banco central de México elevó inesperadamente las tasas a 4,25%, mientras que Brasil ha dicho que podría acelerar el ritmo de las alzas de la tasa de referencia Selic incluso después de tres aumentos consecutivos. Chile consideró mayores costos de endeudamiento en junio, aunque optó por esperar para asegurarse de que sus intenciones fueran bien comunicadas a los mercados financieros.

Se espera que el banco central de Perú mantenga este jueves su tasa de interés en un mínimo histórico. Sin embargo, en junio, los responsables de la formulación de políticas abandonaron su compromiso de mantener los costos de endeudamiento en 0,25% “por un tiempo prolongado” en medio de una inflación más rápida.

‘Alzas adicionales’

La inflación de México en junio fue impulsada por los servicios, incluidos los restaurantes, así como por los alimentos procesados. Los precios subyacentes, que excluyen elementos volátiles como el combustible, aumentaron un 4,58% anual.

La impresión de precios obstinadamente altos junto con el aumento de los costos de los servicios a medida que la economía se reabre “reafirma nuestra idea de que los altos niveles de inflación prevalecerán durante el resto del año”, dijo Jessica Roldán, economista jefe de Finamex. “Ahora anticipamos que el banco central implementará alzas adicionales que llevarán la tasa de referencia a un 5% para fin de año”.

Los precios al consumidor de Chile en el mismo mes se vieron impulsados por mayores costos en transporte, así como en vivienda y servicios básicos. La inflación subyacente se situó en un 3,10%, coincidiendo con la lectura del mes anterior, la más alta desde 2016.

Tanto México como Chile tienen como objetivo una inflación anual de 3%, con un rango de tolerancia de más o menos un punto porcentual.

