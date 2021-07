Guatemala destituye a Villatoro tras la eliminación al Mundial y la Copa Oro

El exentrenador de Guatemala Amarini Villatoro. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 8 jul (EFE).- La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) destituyó este jueves al seleccionador Amarini Villatoro, tras dos años y cuatro meses en el cargo y luego de que este reconociera el "fracaso" de no clasificar a la Copa Oro 2021 y a la siguiente fase de la eliminatoria del Mundial 2022.

Guatemala perdió el pasado martes contra Guadalupe, una selección no reconocida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), en una eliminatoria previa para acceder a la Copa Oro. El choque concluyó 1-1 y los caribeños ganaron en la tanda de penaltis 10-9, dando paso a la salida del entrenador.

Al terminar ese partido, Villatoro aceptó que la derrota había sido un "fracaso", al considerar que "el objetivo era clasificar, era estar en Copa de Oro en fase de grupos. El equipo está muy tocado, muy frustrado y yo también, porque quedamos eliminados de esta manera, al igual que quedamos eliminados del Mundial".

Además, el equipo de Villatoro no pudo avanzar en junio pasado de la primera ronda de la clasificación por la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf) al Mundial de Catar 2022, al quedar segundo del grupo C, empatado a 10 puntos con Curazao, que tuvo un gol más a favor como primer criterio de desempate.

"En mí queda que di lo mejor que pude en selección, traté de hacer las cosas de la manera más profesional posible y no nos alcanzó", concluyó el estratega, de 36 años de edad.

El comité ejecutivo de la Fedefut señaló en un comunicado de prensa divulgado este jueves que la decisión de dar por finalizado el contrato de Villatoro incluye también a su cuerpo técnico.

"La Fedefut y el comité ejecutivo reconocen y agradecen al profesor Villatoro por su arduo trabajo, profesionalismo y compromiso mostrado durante el tiempo que permaneció al frente del seleccionado nacional mayor, deseándole toda clase de éxitos en su carrera y sus próximos retos y proyectos", indicó el comunicado de la entidad guatemalteca.

Villatoro tomó al seleccionado local en 2019 después de la salida del también guatemalteco Walter Claverí, el primer entrenador en asumir la dirección técnica nacional tras la suspensión de casi dos años en el fútbol guatemalteco, derivada del caso de corrupción denominado "FIFA Gate".

La selección de Guatemala ganó 13 partidos, empató tres y perdió tres al mando de Villatoro, según datos oficiales.

El combinado del país centroamericano nunca ha clasificado a una Copa del Mundo a nivel absoluto y tampoco participa en la Copa Oro desde 2015.