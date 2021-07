Expertos abogan por el acceso universal a las proteínas de origen animal

En la imagen, el director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

San José, 8 jul (EFE).- Expertos reunidos en un foro abogaron este jueves que por un acceso universal al consumo de proteínas de alta calidad que provienen de la carne y otros alimentos de origen animal, ya que sirven para una alimentación nutritiva y para el restablecimiento de la salud de las personas.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), uno de los organizadores del evento llamado "Proteínas para todos: la importancia de la calidad de las proteínas para los sistemas alimentarios sostenibles y equitativos", indicó que los expertos resaltaron la necesidad de promover el acceso universal y la inclusión en las dietas de proteínas de origen animal, especialmente en los países de ingresos medios y bajos.

"Los productos lácteos son la principal fuente de calcio para las personas, las proteínas de origen vegetal no pueden reemplazar a las de origen animal porque no contienen todos los aminoácidos esenciales de la carne, las innovaciones en genética y reproducción de animales tienen potencial para eliminar las enfermedades y, de esa manera, aumentar la sostenibilidad de la ganadería", afirmó el director general del IICA, Manuel Otero.

Datos citados por el organismo muestran que en los países desarrollados el 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático, provienen de la quema de combustibles fósiles y no de la ganadería.

La organización del seminario estuvo a cargo del Instituto Riddet en Nueva Zelanda, la Universidad Agrícola de Punjab, India, la Plataforma Láctea Mundial y el IICA, con el objetivo de comprender qué clase y qué cantidad de proteínas resulta imprescindible para la dieta de la creciente población mundial.

"No solamente la cantidad de proteína que las personas consumen es de fundamental importancia. También la calidad debe ser considerada a la hora de evaluar las dietas, de manera de asegurar que en los países en desarrollo las personas accedan a lo requerido para su desarrollo", dijo el docente del Instituto Riddet, ente dedicado a la investigación en la alimentación, Paul Moughan.

Con respecto a los cuestionamientos que se le hacen a la producción animal, por su emisión de gases que contribuyen al cambio climático, Moughan advirtió que la calidad de las proteínas, no puede ser reemplazada por vegetales.

"Sólo una gama diversa de proteínas garantiza una dieta balanceada y saludable", puntualizó el docente.

El evento fue realizado de forma preparatoria para la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, en la cual el IICA impulsará poner en primer plano a la agricultura y a los agricultores, garantes de la seguridad alimentaria y nutricional planetaria.