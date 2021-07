España.- Cada vez son más las CCAA que vuelven a tomar medidas contra el coronavirus en España

25-06-2021 Dos chicas en la discoteca Uñas Chun Lee durante el primer fin de semana en el que los establecimientos de ocio nocturno tienen permitida su apertura hasta las 3 de la madrugada, a 25 de junio de 2021, en Madrid, (España). Desde el pasado lunes, 21 de junio, la Comunidad de Madrid permite a los establecimientos de ocio nocturno su apertura hasta las 3 horas, no pudiendo aceptar clientes desde una hora antes, con un aforo del 50% en el interior de los locales y la pista de baile abierta en los exteriores. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



Las Comunidades Autónomas han vuelto a anunciar, un día más, nuevas restricciones ante el incremento de la incidencia acumulada en España y, en este contexto, la Comunidad Valenciana ha decidido volver a cerrar el ocio nocturno, adelantar media hora el cierre de la hostelería y reducir el aforo de los espectáculos masivos, así como pedir al Tribunal Superior de Justicia un toque de queda selectivo por municipios con alta incidencia --de 1.00 a 6.00 horas-- y la limitación de las reuniones a diez personas en todos los espacios.



De este modo, la región presidida por Ximo Puig se suma a Cataluña, que también cerrará el interior del ocio nocturno, y a Cantabria, que ha decretado el cierre del ocio nocturno en varios municipios, entre ellos Santander.



En cualquier caso, el Gobierno central finalmente decidió ayer no plantear nuevas medidas, como así lo proponía la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad, y defiende que las Comunidades Autónomas aún tienen margen para seguir restringiendo sin tener que recurrir a un nuevo documento en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



Así, a las 16.00 horas de este jueves 8 de julio, este es el posicionamiento de las CCAA que se han pronunciado sobre la adopción de nuevas medidas:



ANDALUCÍA



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que ahora hay que ser muy prudentes para no llegar al punto de cerrar el ocio nocturno en agosto. En cualquier caso, han pedido ratificación previa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial en el municipio jiennense de Peal de Becerro.



ARAGÓN



Aragón volverá el viernes al nivel 2 de alerta sanitaria por lo que, en cuanto al sector de la hostelería, los aforos el interior se reducirán al 50% y el horario de cierre se establecerá en las 23.00 horas. El ocio nocturno, cuyos aforos en el interior también serán del 50%, se podrá prolongar hasta las 00.30 horas, si bien solo se podrá permitir la entrada de nuevos clientes hasta las 00.00 horas. Las mesas podrán ser de 6 personas en el interior y de 10 en el exterior y se vuelve a suprimir el servicio de barra.



BALEARES



El Ejecutivo balear aprobó una extensión de las limitaciones de aforos de bares y restaurantes de Magaluf, en Mallorca, y Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, con el objetivo de contener la pandemia de la COVID-19.



CANTABRIA



El 'semáforo Covid' situará esta semana a 36 municipios de Cantabria en nivel 2 (riesgo medio), por lo que se cerrarán en estas localidades los locales de ocio nocturno y se seguirán las restricciones de aforo para este nivel. Además, el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que haber retirado la obligatoriedad de llevar la mascarilla al aire libre es una medida que "ha sido un poco precipitada".



CASTILLA Y LEÓN



La Junta de Castilla y León, que había propuesto al Gobierno central aplicar un toque de queda general, ha aprobado este jueves el cierre del ocio nocturno a las 2 de la madrugada, eliminar el consumo en barra en estos locales, que tendrán un aforo de un tercio y no podrán utilizar sus pistas de bailes, además de limitar a diez la ocupación en mesa y, por otro lado, cierra las peñas.



CASTILLA-LA MANCHA



El Gobierno de Castilla-La Mancha ha descartado "a día de hoy" tomar nuevas restricciones frente al coronavirus porque la incidencia en la región está "a mucha distancia" de otras comunidades autónomas que están adoptando este tipo de decisiones.



CATALUÑA



Cataluña vuelve a cerrar el ocio de nocturno a partir de este fin de semana en espacios cerrados e impone restricciones en acontecimientos que se celebren al aire libre ante la alta propagación de las nuevas variantes del coronavirus.



EXTREMADURA



La Junta de Extremadura, que ha decidido a lo largo de esta semana cerrar perimetralmente los municipios de Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo tras el aval de la Justicia, ha señalado que adoptaría medidas más restrictivas en función de la "presencia grave de la enfermedad y de la incidencia" en la región.



EUSKADI



El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidida por el propio Lehendakari, ha decidido añadir a las medidas actualmente en vigor, la prohibición de botellones y "no fiestas" y cerrará antes las actividades comerciales, sociales y culturales si se mantiene la actual tendencia o se produce un incremento de la presión hospitalaria. En cualquier caso, Urkullu aconseja utilizar la mascarilla en todo momento.



GALICIA



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que Galicia mantendrá abierto el ocio nocturno, pero ahora obligará a realizar test PCR, que será gratis en los covid-auto, a las personas que quieran a acudir a algún local de las ciudades con nivel alto de restricciones. El test será 48 horas antes.



La otra medida es que la Xunta pedirá a los ayuntamientos que precinten playas y parques en horario nocturno para evitar los botellones.



LA RIOJA



La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado que la región continuará en el Nivel 2 del Plan de Medidas, tras la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno. Para ello, se han basado, como es habitual, en la evolución de la pandemia por COVID-19, los indicadores epidemiológicos y de situación hospitalaria.



MADRID



La Comunidad de Madrid descarta "nuevas restricciones". Eso sí, El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que el Gobierno regional prondrá en marcha este mismo miércoles una campaña de concienciacion dirigida a los más jóvenes". "El planteamiento es no tocar las medidas que hemos planteado sobre las restricciones que tomamos hace ya más de un mes", ha resaltado Escudero.



MURCIA



El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que este jueves por la tarde se reunirá el Comité Covid para estudiar nuevas medidas ante el aumento de la incidencia del coronavirus y la negativa del Ministerio de Sanidad a establecer una hoja de ruta común para todo el país.



NAVARRA



Por su parte, el Gobierno de Navarra ha decidido aprobar por el procedimiento de urgencia una orden foral para adelantar el cierre de las discotecas y de los bares especiales debido al incremento de casos de Covid-19 en los últimos días.



La nueva orden foral entró en vigor este miércoles, con vigencia de quince días, y supone que las discotecas y los bares especiales deben cerrar a la 1 de la madrugada. Hasta ahora, las discotecas podían cerrar a las 4 y los bares especiales a las 2.



COMUNIDAD VALENCIANA



La Comunidad Valenciana ha decidido volver a cerrar el ocio nocturno ante la "explosión de contagios" entre los jóvenes, adelantar media hora el cierre de la hostelería y reducir el aforo de los espectáculos masivos, así como pedir al TSJCV un toque de queda selectivo por municipios con alta incidencia --de 1 a 6 horas-- y la limitación de las reuniones a diez personas en todos los espacios.