Empresa pública de gas empezará a trabajar en tres meses, dice López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 8 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que en un plazo de tres meses empezará a operar Gas Bienestar, la empresa pública para suministrar el combustible a un "precio justo".

"Existe un plazo de tres meses para que inicie la distribución del Gas Bienestar en la Ciudad de México", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Refirió que luego de que este miércoles anunciara la creación de esta nueva empresa, habló con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, para empezar a trabajar en el proyecto.

López Obrador dijo que los recursos para crear este nuevo órgano saldrán de la recaudación de los impuestos y el combate a la corrupción.

Del mismo modo, indicó que se tiene la materia prima y que Pemex produce e importa gas pero, de ser necesario, se puede adquirir más.

"Tenemos el presupuesto, lo que se necesite, no es por presumir pero salimos de compras, acabamos de comprar una refinería, están bien las finanzas públicas", afirmó.

Señaló que la empresa encargada de la producción y distribución de este producto será "una empresa del pueblo" pese a los críticos que señalan que "sólo es populismo".

Ejemplificó que Pemex vende el kilogramo de gas LP a las empresas gaseras en 13,50 pesos (0,67 dólares), mientras que estas lo venden al usuario final en 20,94 pesos (1,05 dólares). "No es posible que haya aumentos de ese tipo", apuntó.

El miércoles, durante el anuncio de la creación de Gas Bienestar, el mandatario aseguró que no hay competencia en el sector y calificó de "cero a la izquierda" a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Hoy, calificó de "florero" a este ente regulador.

En respuesta, este jueves la Cofece defendió su lucha contra las prácticas monopólicas y el alza de los precios del gas LP en México.

El organismo dijo compartir "la preocupación de los ciudadanos y del Ejecutivo federal porque en México se ofrezcan energéticos de calidad a los mejores precios posibles".

Y alegó que ha sido "enfático y vocal, en el marco de sus atribuciones" al emprender acciones tanto para investigar como sancionar conductas anticompetitivas.

Además, indicó que formuló varias propuestas de política pública que no fueron instrumentadas por el Ejecutivo y señaló que existen varias investigaciones en el mercado de gas LP a nivel nacional.