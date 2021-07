Empresa de cannabis busca mayor expansión en EE.UU. tras fusión

(Bloomberg) -- Unrivaled Brands Inc., la compañía de cannabis con sede en California formada recientemente por una fusión, ve “una oportunidad de expansión considerable” en el oeste de Estados Unidos, dijo su principal ejecutivo.

La empresa, creada tras un acuerdo entre Terra Tech Corp. y Umbrla Inc., ahora opera en California, Nevada y Oregón. Unrivaled estima que tendrá ingresos de más de US$70 millones en 2021 y un flujo de caja positivo en el cuarto trimestre, según un comunicado de la compañía que anuncia el cierre del acuerdo.

“Seguimos buscando expandir nuestra presencia”, dijo el director ejecutivo, Frank Knuettel II, en un correo electrónico a Bloomberg News. El operador multiestatal se enfoca en agregar marcas y dispensarios en los estados donde ya opera.

La industria del cannabis se consolida rápidamente a medida que más estados de EE.UU. buscan legalizarlo y aumentan las ventas. Las operaciones multiestatales son una parte importante de la ecuación, ya que la prohibición federal impide que los productos crucen las fronteras estatales. Antes de la fusión con Umbrla, Terra Tech, que cotiza en bolsa, acordó adquirir SilverStreak Solutions, una empresa de cannabis directo al consumidor que opera en el área de Sacramento, California.

Se espera que las ventas legales de cannabis en EE.UU. alcancen los US$41.500 millones para 2025, frente a los US$13.200 millones en 2019, según una estimación de New Frontier Data publicada a finales de 2020.

Unrivaled Brands comienza a cotizar el jueves en el mercado extrabursátil con el ticker UNRV.

