"Elegí el PSG porque tiene una ambición increíble", confiesa Hakimi a la AFP

Si el lateral de gran proyección ofensiva Achraf Hakimi ha fichado por el Paris Saint-Germain es por la "ambición increíble" del club, explicó este jueves a la AFP el defensor marroquí, ex del Real Madrid, pero "sobre todo para poder disfrutar".

Pregunta: Después de su gran temporada, muchos equipos estaban interesados en usted, ¿por qué eligió el PSG? ¿Cuáles son sus retos en este gran club?

Respuesta: La verdad es que elegí el PSG porque tiene grandísimos jugadores, tiene una ambición increíble, un gran proyecto y me transmitieron bastante las ganas que tenían de que estuviera aquí, de hacer grandes cosas en el futuro, me siento preparado para este reto y con ilusión y esfuerzo vamos a hacer grandes cosas. Individualmente seguir trabajando y seguir haciendo las cosas como hasta ahora.

P: ¿Ha hablado ya con Mauricio Pochettino, qué es lo primero que le ha dicho? ¿En qué puesto tiene pensado que juegue?

R: He podido hablar con él, intercambiar un poco las ideas que tenemos los dos, es algo que se va a quedar entre nosotros. Poco a poco iréis viendo lo que pide de mí, también todavía tenemos que seguir trabajando, tenemos que comenzar a mejorar cosas para ponerlo a disposición del equipo.

P: Usted ya ganó la Champions League en 2018. Durante las negociaciones con el PSG, ¿le han hablado mucho de ese gran objetivo, conquistar al fin la Liga de Campeones?

R: Es uno de los retos, se han quedado a las puertas dos años pero no sólo la Champions League, quieren volver a ganar la Ligue 1 y ganar todas las competiciones que jueguen para que sea un año superbonito.

P: ¿Cómo le ayudó el hecho de haberse formado en el Real Madrid para lidiar con el nivel de exigencia del Inter o ahora del PSG?

R: Claro que te sirve haber crecido en un grandísimo club como el Real Madrid, te sirve para en el futuro estar preparado para grandes retos.

P: El entrenador y una parte de sus nuevos compañeros hablan español. ¿Cree que eso facilitará su adaptación al club y a la ciudad?

R: Sí, por supuesto, es verdad que hay una comunidad que hablan casi todos español, eso me va a servir para sentirme más cómodo, más cerca de los compañeros, pero también quiero aprender francés porque es un idioma bonito que me va a servir también para comunicarme con otros compañeros que no hablen tanto español.

P: ¿Su entorno tuvo un peso importante en su decisión de elegir París?

R: No, la verdad es que es una decisión que tomé yo. Es verdad que la familia pesa bastante en las decisiones, pero es una decisión que tomé también a nivel deportivo, es verdad que mi familia puede estar muy contenta en esta ciudad pero también quería ver cómo era el proyecto deportivo y el proyecto de futuro del PSG, y eso fue una de las cosas que más me convencieron.

P: ¿Usted es uno de los defensas más caros de la historia, eso le supone una presión extra?

R: No, la verdad que no. Para mí son cifras, no tengo presión por eso, estoy contento y con ilusión de poder jugar y de estar con mis compañeros, y de poder disfrutar sobre todo, esto es para disfrutar, y para eso estoy aquí.

P: Usted juega de lateral izquierdo o derecho, incluso de central en una defensa de tres, ¿cuál es su demarcación preferida?

R: La que sea la mejor para mi equipo, donde pueda ayudar más a mi equipo y para que el entrenador esté contento voy a estar en cualquier posición, no me preocupa eso.

P: ¿Puede describirse como futbolista, cuáles son sus virtudes?

R: Rapidez, el compañerismo, la generosidad hacia mis compañeros, y poder estar ayudando a mis compañeros.

P: ¿Hay alguna faceta del juego en la que cree que tiene margen de mejora?

R: Siempre se puede mejorar, aunque las cosas que hago bien también se pueden mejorar, y las cosas que tengo un poco mal las puedo seguir mejorando. Un grandísimo jugador siempre puede mejorar.

P: ¿Qué le llevó a decidir jugar por Marruecos?

R: Es mi país de origen, el país de mis padres, la cultura que he mamado en casa, he vivido siempre la cultura árabe en casa, y feliz de poder jugar por Marruecos.

Entrevista realizada por Emmanuel BARRANGUET e Iván GONZÁLEZ

