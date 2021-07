El primer ministro malasio pierde el apoyo del principal partido del país

El partido político más importante de Malasia, aliado de la coalición en el Gobierno, anunció anoche que retiraba su apoyo al primer ministro, Muhyiddin Yassin, y reclamó su dimisión por su gestión de la pandemia de covid-19 en el país. EFE/EPA/APEC CEO/Archivo

Bangkok, 8 jul (EFE).- El partido político más importante de Malasia, aliado de la coalición en el Gobierno, anunció anoche que retiraba su apoyo al primer ministro, Muhyiddin Yassin, y reclamó su dimisión por su gestión de la pandemia de covid-19 en el país, lo que sume al país en una nueva crisis política.

El presidente de la Organización Nacional de Malayos Unidos (UNMO), Ahmad Zahid Hamidi, aseguró en un comunicado difundido este jueves que el primer ministro no ha cumplido con las condiciones impuestas por UNMO para apoyarle al no haber conseguido impulsar la recuperación económica ni frenado la pandemia de covid-19.

Zahid reclamó el nombramiento de un primer ministro interino que se centre en la gestión de la pandemia y que convoque elecciones cuando se alcance la inmunidad de rebaño en el país.

"El fracaso de este gobierno es muy evidente. Ha dado un mal uso a la proclamación del estado de emergencia, que es percibido como un mero ardid político y solo ha traído perjuicios para la gente y su economía", recalcó Zahid.

Sin embargo, Muhyiddin podría mantenerse en el cargo debido a la incertidumbre creada por el estado de emergencia en el que se encuentra el país por la pandemia y el cierre actual del Parlamento.

El primer ministro no se ha pronunciado sobre el asunto, mientras que los miembros del Gobierno pertenecientes a UNMO, con carteras como la de Defensa, Salud y Asuntos Exteriores, tampoco han hablado sobre su futuro en el Gabinete.

Muhyiddin, de 73 años, fue nombrado primer ministro en marzo de 2020 tras una profunda crisis política desatada por las rebeliones internas en la anterior coalición gubernamental.

Malasia decretó el pasado junio el confinamiento de la población ante un fuerte rebrote de covid-19 en un país donde se han registrado más de 800.000 infecciones, el tercer número más elevado del Sudeste Asiático, solo por detrás de Indonesia y Filipinas.