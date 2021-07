El Prado mantiene vivo el debate sobre la atribución de "El Coloso" a Goya

Una mujer contempla en el Museo del Prado la obra "El Coloso". EFE/Víctor Lerena/Archivo

Madrid, 8 jul (EFE).- El Museo del Prado mantiene vivo el debate sobre la autoría de "El Coloso" con su decisión de catalogar la obra como "atribuida a Goya" después de más de diez años adjudicada a uno de sus seguidores.

"Aunque catalogada hasta fechas recientes como original de Goya, y con frecuencia considerada una de sus obras más singulares, esta pintura ha suscitado en los últimos años un intenso debate crítico. En el mismo, que no ha concluido, han participado los más importantes especialistas sobre el pintor, que discrepan entre sí acerca de su autoría", remarca la nueva cartela del cuadro.

Esta semana, con motivo de la reordenación de la colección del siglo XIX presentada este lunes, se ha colocado este texto junto al cuadro que representa a un gigante de espaldas de aspecto feroz, que a veces se ha interpretado como referencia a la Guerra de la Independencia.

Según explicó un portavoz del Prado a Efe, ha sido el propio Jefe de Conservación de Pintura Española hasta 1800 del Museo Nacional, Javier Portús, quien ha redactado un acompañamiento de la obra que considera más adecuado que el anterior para retratar el estado de la cuestión. No hay ningún nuevo informe sobre esta pieza del genial pintor español.

Si hasta 2008 el cuadro pintado "después de 1808" y que llegó al Museo en 1931 era catalogado como obra de Francisco de Goya, a partir de entonces pasó ser "atribuido a un seguidor de Goya" por el Prado y ahora, en una suerte de paso intermedio, es "atribuido a Goya".

Preguntadas fuentes de la pinacoteca sobre por qué no destacaron el cambio durante la presentación -fue la revista "Ars magazine" quien llamó la atención sobre este asunto- responden que si hubiera sido una atribución clara y segura a Goya se habría hecho, pero que por el momento no es más que un "paso" hacia una contextualización con la que el Museo se siente "más cómodo".

La anterior encargada de Pintura Española en el Museo, Manuela Mena, remarcaba en un estudio de 2011 sobre este cuadro, que aún se puede leer en la página web del Prado, que "visto con la luz adecuada (...) se hace manifiesta la pobreza de su técnica, de su luz y colorido, así como la marcada diferencia de El Coloso con las obras maestras, de atribución documentada de Goya".

La experta en Goya Juliet Wilson-Bareau también puso en duda en 2001 tanto "El Coloso" como "La lechera de Burdeos".

Una tesis que el Prado hizo suya y que significó la catalogación de la pieza como de un seguidor del pintor, quizá el pintor valenciano Asensio Juliá, que colaboró con él durante décadas, por las supuestas iniciales "AJ" que según algunos expertos se vislumbran en el lienzo, aunque otros ven un posible "17".

Otros estudiosos sin embargo nunca han dudado de la autoría del genial aragonés. El conservador-jefe del Museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, dijo en 2008 que "El Coloso" es una obra de Goya "en todos los sentidos que realmente importan".

Tendrán que ser futuros informes y estudios los que determinen con seguridad la autoría. "El fecundo uso que hizo Goya de este tipo de temas, la originalidad de su planteamiento narrativo, los altos valores estéticos que muchos reconocen en él o la presencia de una pintura de tema similar en el inventario de los bienes que tenía el artista en 1812 son datos que sitúan a este cuadro en su órbita más cercana", concluye por el momento la nueva cartela.

Marina Estévez Torreblanca