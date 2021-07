Deportistas puertorriqueños confían en ir a Tokio pese a la emergencia por la covid-19

En la imagen un registro de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 8 jul (EFE).- Varios miembros de la delegación de Puerto Rico que acudirán a los Juegos Olímpicos 2020, aseguraron a Efe sentirse confiados del viaje, pese a que el Gobierno de Japón declarar este jueves un nuevo estado de emergencia sanitaria en Tokio por el aumento de contagios de la covid-19.

Ante ello, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio decidieron este jueves que el evento mundialista se celebrará sin público en las gradas debido al repunte de contagios en la capital, dando marcha atrás a la medida anunciada hace dos semanas de contar con hasta 10.000 espectadores en los estadios.

"Me siento segura. Está comprobado que vacunado, usando mascarilla y siguiendo los protocolos, se pueden llevar a cabo unos Juegos saludables. Y si las normativas son más rigurosas, el riesgo de contagio debe ser mínimo", afirmó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.

Según dijo Rosario a Efe, el 90 % de la delegación puertorriqueña que irá a la capital japonesa, está vacunada contra la covid-19.

"Eso me da tranquilidad. Quisiera que fuese el cien por ciento, pero no puedo obligar a nadie a hacerlo por tener alguna opinión de su cuerpo", agregó.

El estado de emergencia anunciado este jueves por el Gobierno japonés es el cuarto aplicado en dicho país desde el inicio de la pandemia, y estará en vigor desde el próximo lunes hasta el día 22 de agosto, lo que coincidirá de pleno con la celebración del evento deportivo.

El Gobierno japonés ha vuelto a recurrir a esta medida excepcional debido al repunte del virus en la capital, y en especial por "el rápido avance de la variante delta", y con la idea de "evitar una expansión de los contagios a otras partes de Japón", según dijo hoy el primer ministro nipón, Yoshihide Suga.

Tokio registró este jueves una cifra diaria de 896 nuevos casos de covid, tras contabilizar en la víspera 920, una cantidad que no se veía desde mayo, cuando todavía estaba en pie el anterior estado de emergencia en las zonas más pobladas del territorio.

"Japón tiene que tomar más medidas cautelares por toda la gente que va a ir allá", recomendó Rosario.

Y si existe algún miembro de la delegación olímpica puertorriqueña que pueda contar su experiencia y osadía con la covid-19, es la judoca Melissa Mojica, quien dijo a Efe estar confiada en viajar a Tokio por estar vacunada, tiempo después de contagiarse con el virus en noviembre pasado.

"Estoy vacunada, y mi equipo de trabajo y la delegación siempre tomamos las medidas sanitarias. A mí me dio el virus y gracias a Dios estoy bien", afirmó.

Mojica sufrió algunos de los síntomas del virus, como fiebre y diarreas, perdiendo hasta 30 libras (14 kilos).

A causa de ello, estuvo tres semanas sin entrenar y perdía la esperanza de luchar por el pase a los Juegos Olímpicos de este verano, pero logró reincorporarse y clasificarse a Tokio 2020, sus terceros JJOO, después de Londres 2012 y Río 2016.

Japón, igualmente, suma más de 813.000 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 14.920 fallecimientos.

El país asiático, además, había logrado acelerar de forma notable su ritmo de vacunación en las últimas semanas y tiene inoculada a un 26 % de su población con al menos una dosis, aunque se teme que este proceso se ralentice debido a los problemas de suministro.

Finalmente, el exjudoca olímpico, pareja de entrenamiento de Mojica y representante del Comité Olímpico Internacional en el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos Carlos José Santiago afirmó a Efe sentirse "seguro" de estar en Tokio pese a la emergencia nacional.

"Nosotros hemos ido a torneos en Turquía, Hungría, entre otros países, hemos confiado en sus protocolos y nunca hemos tenido problemas. Y si es así en judo, que es un deporte de contacto, en Japón se debe hacer muy bien", indicó.

Jorge J. Muñiz Ortiz