Coronavirus.- Francia desaconseja las vacaciones en España y no descarta endurecer medidas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, ha desaconsejado a los ciudadanos franceses que viajen a España y Portugal en vacaciones por el repunte de los contagios de coronavirus y ha planteado la posibilidad de tomar nuevas medidas si la situación epidemiológica se recrudece.



"Hay que ser prudente", ha resumido Beaune en una entrevista a la cadena France 2 en la que ha apuntado que "la pandemia no ha terminado" y ha señalado de forma particular a la península Ibérica, donde la incidencia de la COVID-19 ha aumentado de en estas últimas semanas.



"Seguimos especialmente la situación de países donde el aumento es muy rápido. Portugal, España, Cataluña en particular, adonde se dirigen numerosos franceses para las vacaciones", ha alertado Beaune, que ha recomendado expresamente evitar estos destinos a "los que todavía no han reservado las decisiones.



El Ejecutivo galo no descarta incluso tomar medidas específicas, si bien el secretario de Estado no ha entrado en detalles. "Vamos a decidirlo en los próximos días, pero podríamos tener medidas reforzadas", ha explicado.



El temor a la expansión de la variante delta, a la que se la atribuye el empeoramiento de la pandemia en varios países europeos, ha llevado a distintos gobiernos a revisar sus restricciones. Alemania llegó a aplicar restricciones de entrada para las personas llegadas desde Portugal, aunque ya las ha levantado.