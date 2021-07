Coronavirus.- Birmania se enfrenta a una nueva ola de contagios con cerca de 4.000 nuevos casos diarios de coronavirus

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Cinco meses después de que se produjera el golpe de Estado en Birmania el país se enfrenta a una fuerte ola de contagios de coronavirus, con cifras récord de cerca de 4.000 casos diarios.



El Ministerio de Sanidad, que ha hecho saltar todas las alarmas, ha registrado en la última jornada 3.947 casos y 57 muertos, si bien ha advertido de que estas cifras podrían aumentar.



Uno de los principales problemas, no obstante, es la falta de confianza por parte de la población en el sistema sanitario, que ahora es gestionado por la junta militar que gobierna el país desde el pasado 1 de febrero.



Según informaciones del diario 'The Irrawaddy', los hospitales y centros médicos no pueden aceptar el ingreso de más pacientes en algunas zonas del país debido a que el sistema se encuentra sobrepasado, también en Rangún.



Así, de acuerdo con la gravedad de cada caso, los pacientes serán tratados en centros destinados a cuarentenas o en hospitales dotados de equipos de oxígeno y respiradores. "Los hospitales están siempre llenos", ha insistido un médico, que ha denunciado además que cada vez se hacen menos test.



Las estadísticas de Our World in Data muestran que solo un 3 por ciento de los 54 millones de personas que viven en el país han recibido al menos una dosis de la vacuna por el momento. En total se han registrado en Birmania más de 176.000 casos y 3.570 muertes desde que comenzó la pandemia.