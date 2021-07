Corea.- Kim Jong Un no sufre problemas graves de salud a pesar de su pérdida de peso, según la Inteligencia surcoreana

28-06-2021 El líder norcoreano, Kim Jong Un, visiblemente más delgado POLITICA ASIA COREA DEL NORTE NKNEWS



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El líder norcoreano, Kim Jong Un, no tendría problemas de salud importantes a pesar de su pérdida de peso, han informado este jueves los servicios de Inteligencia surcoreanos, que han estado monitorizando el estado de salud de Kim tras su reaparición el pasado junio visiblemente más delgado.



El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS) ha informado a los parlamentarios de Corea del Sur de que "si existiera alguna anomalía en su salud, habría muestras de que se estarían llevando medicamentos hasta la clínica que se encarga de la salud de Kim, pero no se ha detectado ninguna", ha explicado el parlamentario Kim Byung Kee.



Asimismo, según el legislador, Kim todavía participa y lidera reuniones "que duran horas" y no se ha encontrado ninguna irregularidad en su forma de caminar, recoge Bloomberg. La Inteligencia surcoreana ha valorado que Kim habría perdido hasta 20 kilos.



Además, el NIS ha constatado que no ha entrado ninguna vacuna contra el coronavirus en su vecino norteño, tampoco a través del mecanismo COVAX, y que el propio Kim no ha recibido ninguna inyección contra la enfermedad.



Por su parte, el legislador Ha Tae Keung ha indicado que el NIS también ha informado de un ataque informático que duró 12 días al Instituto de Investigación de Energía Atómica, aunque no hubo ninguna filtración de "información sensible".



Kim reapareció, después de un mes apartado de la escena pública, a primeros del mes de junio sensiblemente más delgado, lo que levantó sospechas de que sufriera una posible enfermedad.



Tras esta aparición, la televisión estatal, KCTV, emitió una entrevista con un ciudadano norcoreano que expresaba su "preocupación" por la pérdida de peso de Kim, que indicada que todos los ciudadanos "lloraban". "Ver a nuestro respetado camarada secretario general así de demacrado... todo el pueblo está desconsolado", aseguraba.



No obstante, un especialista en Corea del Norte, Kwak Gil Seob, indicó a la televisión británica BBC que la televisión oficial "jamás permitiría la difusión de noticias negativas sobre Kim Jong Un", por lo que esas frases fueron emitidas "para demostrar que Kim está perdiendo peso porque él quiere".



"Kim Jong Un se muestra a sí mismo como plataforma de propaganda para enfatizar la imagen de un líder que trabaja duro noche y día por su pueblo", destacó.



Esta noticia se da, además, después de que el pasado abril, Kim advirtiera de que la situación alimentaria en Corea del Norte se estaba "poniendo tensa", en medio de una caída del 81 por ciento del comercio con China en los primeros cinco meses del año, ha indicado Ha.