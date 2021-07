Corea del Sur.- Precandidatos presidenciales levantan la polémica al pedir la eliminación del Ministerio de Igualdad

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Los candidatos a la Presidencia de Corea del Sur Yoo Seong Min y Ha Tae Keung han levantado la polémica en el país tras prometer como parte de su campaña electoral la eliminación del Ministerio de Igualdad de Género y Familia.



Los dos, ambos exdiputados, compiten así por hacerse con la candidatura del opositor Partido del Poder del Pueblo surcoreano de cara a las presidenciales del próximo 9 de marzo, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.



En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Yoo ha indicado que "no existe razón para mantener un ministerio independiente sobre cuestiones como la igualdad y la familia cuando la mitad de la población está formada por mujeres y el resto de ministerios ya están relacionados con estos asuntos".



Además, ha argumentado que el Ministerio de Igualdad fracasa a la hora de "proteger los derechos de las mujeres" y ha prometido que en caso de que su candidatura salga adelante creará una comisión presidencial sobre igualdad".



Asimismo, ha expresado que cualquier exceso de presupuesto que quede de eliminar el Ministerio será destinado a una "ley que beneficie a los más jóvenes que se encuentran completando su servicio militar".



Ha, por su parte, ha aseverado que el "Ministerio de Igualdad se ha convertido en un órgano que instiga a la tensión causada por las diferencias de género". No es la primera vez que las cuestiones de género provocan tensión en la política surcoreana.



En esta ocasión, los comentarios de los dos precandidatos han provocado críticas desde el partido y también desde el exterior. Lee Nak Yon, candidato del Partido Democrático, ha señalado que un "reajuste del papel del Ministerio es necesario, pero eliminarlo no estaría bien".