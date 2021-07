Controlado incendio en puerto de Dubái tras explosión

CentralControlado incendio en puerto de Dubái tras explosión Por Mumen KHATIB =(Infografía+Video)= Dubái, 7 Jul 2021 (AFP) - Un incendio que se desató este jueves en un buque contenedor en el principal puerto de Dubái tras escucharse una fuerte explosión fue controlado y no se registraron víctimas, informaron los servicios de comunicación emiratíes.Al menos tres residentes de la zona donde ocurrió la explosión informaron que puertas y ventanas de sus domicilios fueron violentamente sacudidas por el estallido.El incendio se desató en el principal puerto de Dubái, indicó en Twitter el servicio de comunicación del emirato."El incendio causado por una explosión en un contenedor a bordo de un barco en el puerto Jebel Ali está controlado; no se han reportado heridos" indicó en Twitter la oficina de prensa de Dubái.La noticia estaba acompañada por un video donde se ven los bomberos atacando el fuego en el gran barco repleto de contenedores, idénticos salvo por sus marcas, mientras las llamas dispersaban detritus en el muelle.La policía de Dubái dijo que tres de los 130 contenedores en el barco llevaban materiales inflamables y que había 14 tripulantes a bordo.Un corresponsal de la AFP en el lugar dijo que había un helicóptero circulando mientras la humareda salía del lugar.Las autoridades del puerto Jebel Ali aseguraron haber tomado "todas las medidas necesarias para que el movimiento normal de navíos pueda continuar en el puerto sin ningún inconveniente". - Temblaban las ventanas - El puerto está condicionado para atender buques portaaviones y fue el punto de embarque más utilizado por la armada estadounidense fuera de su país, según un informe del Congreso norteamericano.Por ello, un incendio es considerado raro en el emirato del Golfo, uno de los siete que conforman los pudientes Emiratos Árabes Unidos (EAU)."Yo estaba en mi balcón, mi amiga observó algo amarillo que venía (como) el sol. Tomé una foto y luego hubo un sonido", comentó la pasante Clemence Lefaix, quien vive cerca del sitio de la explosión y subió en sus redes una foto de una luz brillante frente a los edificios de apartamentos.Una habitante del barrio de Madina, cercana al puerto, declaró a la AFP que vio "las ventanas temblar". "Vivo aquí desde hace 15 años y es la primera vez que veo y escucho algo así", agregó.Hay unas 8.000 empresas basadas en la Zona Libre Jebel Ali, que el año pasado aportó 23% del PIB de Dubái. Se trata de la zona comercial más grande de Oriente Medio.El deslumbrante emirato de Dubái se transformó en los últimos 50 años de una pequeña localidad portuaria a un importante centro de viajes regionales y servicios financieros y comerciales.La ciudad estado tiene más de tres millones de habitantes, en su mayoría extranjeros, comparado con solo 15.000 residentes en la década de 1950.A diferencia de Abu Dabi, principal miembro de los Emiratos Árabes Unidos, que posee grandes riquezas petroleras, los hidrocarburos de Dubái se están agotando, y ha buscado desarrollar industrias no petroleras, como el sector de servicios.mah-gw/fjb/ial/eg/mas/rsr