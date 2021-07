Bolivia.- Bolivia no descarta la huida del excomandante Kaliman, en búsqueda y captura por el caso 'Golpe de Estado'

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, no ha descartado este jueves que el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman haya huido del país, después de que se hayan presentado dos órdenes de búsqueda y captura, una de las cuales por el caso 'Golpe de Estado'.



Del Castillo ha explicado que Kaliman está "formalmente" en el país pues no hay informes oficiales de la Dirección General de Migración que muestre lo contrario, aunque, matiza, existe la posibilidad de que hubiera salido por algún "punto no autorizado", pues tampoco hay confirmaciones de lo contrario, informa 'La Razón'.



Tal y como ya señalaran un día antes algunas autoridades bolivianas, Del Castillo, durante su visita este jueves a la ciudad de Sucre, ha confirmado que la información oficial que por el momento se baraja es "que el señor Kaliman habría cambiado de domicilio antes de que se hubiera emitido la orden de aprehensión".



La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó el miércoles de que continuaba la búsqueda de Kaliman, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura desde principios de año. El que fuera comandante de las Fuerzas Armadas está siendo investigado junto a otros antiguos altos cargos militares por "sugerir" en noviembre de 2019 al por entonces presidente, Evo Morales, su renuncia.



"Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia", recomendó Kaliman, en medio de un motín policial y del Ejército contra Morales.



Por el caso 'Golpe de Estado' se ha ordenado la detención no solo de altos mandos militares, sino también de miembros del gobierno interino que surgió tras la forzada salida de Morales de Bolivia, entre ellas la de quien se autoproclamó presidenta, Jeanine Áñez, en prisión desde el pasado mes de marzo.



Entre los acusados por la Fiscalía también están los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra --ya detenido--; de Gobierno y mano derecha de Áñez, Arturo Murillo --detenido en Estados Unidos por un delito de blanqueo de dinero por el cual también es reclamado por la Justicia boliviana--; de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López, quien se sospecha se encuentra fugado en Brasil.



Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.



El caso 'Golpe de Estado' se enmarca en una investigación tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado en las que salió triunfador Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las revueltas y la salida de Morales.