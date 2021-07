Alerta por aviones rusos interrumpe rueda de prensa de jefe de gobierno español en Lituania

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se vio obligado este jueves a interrumpir una rueda de prensa en una base militar en Lituania debido a una alerta provocada por cazas rusos.

Sánchez y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda estaban atendiendo a los periodistas en la base Siauliai, donde hay tropas españolas dentro de una misión de la OTAN, cuando tuvieron que interrumpir la comparecencia.

Dos aviones españoles despegaron como medida precautoria luego de detectarse a dos cazas Sukhoi 24 sobrevolando las aguas internacionales del mar Báltico.

"No sé si fue una provocación premeditada por parte de Rusia, no tenemos información y por tanto yo no me aventuraría a decir nada a ese respecto", dijo Sánchez a los periodistas una vez reanudada la rueda de prensa.

El incidente en cualquier caso "ha puesto en evidencia la importancia de la misión" de la OTAN, y "la pertinencia de esta colaboración entre los distintos países aliados en el marco de la OTAN", estimó Sánchez.

"Hemos sido testigos de un caso real y se ha demostrado la extraordinaria colaboración que hay entre las fuerzas armadas lituanas y españolas", que operan aquí 7 eurofighters, agregó el jefe de gobierno socialista.

Los aviones rusos despegaron de Kaliningrado, en el Báltico, y apagaron sus transpondedores, según Andrius Dilda, portavoz de la Defensa lituana.

Los pilotos no presentaron el plan de vuelo y tampoco mantuvieron comunicación con el centro regional de control del tráfico aéreo, agregó Dilda.

Incidentes similares ocurren con frecuencia en esta región del Báltico, donde la OTAN está presente desde 2004, cuando las ex republicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania se unieron a la Alianza Atlántica pero sin la capacidad de defensa necesaria para vigilar su espacio aéreo.

