Alemania estudia declarar toda España zona de riesgo por covid, según medios

EFE/Morell/Archivo

Berlín, 8 jul (EFE).- El Gobierno alemán estudia incluir a toda España en la lista de regiones de riesgo por covid, el menor de tres niveles de alerta según el estado de la pandemia, informan hoy los medios del grupo Funke.

Según fuentes gubernamentales, la medida podría anunciarse mañana, viernes, en la actualización semanal de las listas de riesgo que publica el Instituto Robert Koch (RKI) de virología tras consensuarlas con los ministerios de Exteriores, Interior y Sanidad.

La inclusión en la lista de riesgo -al contrario que las calificaciones de "riesgo por alta incidencia" y "riesgo por variante peligrosa"- no tiene casi repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren en España o planeen viajar a España en los próximos días.

De producirse este cambio, los turistas alemanes deberían realizarse un test al volver a su país pero no guardar cuarentena, exactamente igual que deben hacer quienes regresen de las regiones que no están consideradas de riesgo.

No obstante, el cambio recoge el aumento de la incidencia que se ha registrado en España en los últimos días. Uno de los criterios clave para declarar zona de riesgo a una región es que la incidencia acumulada en siete días supere los 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Actualmente están consideradas zonas de riesgo Andalucía, Cataluña, Cantabria, Navarra, La Rioja, País Vasco y Ceuta.

Baleares y Canarias, los dos principales destinos de los turistas alemanes en España, no están consideradas zonas de riesgo.

El Gobierno alemán reconoció ayer, miércoles, que seguía atentamente la evolución de la pandemia en las islas Baleares, pero avanzó que no daría recomendaciones como sí ha hecho por ejemplo Francia.

"No damos recomendaciones, confeccionamos nuestras listas", aseguró un portavoz del Ministerio de Exteriores.

Con respecto a la posibilidad de que Mallorca fuese declarada zona de riesgo dijo no tener "una bola de cristal", pero remitió a "los números y la tendencia".

Si la incidencia a siete días supera los 200 casos por cada 100.000 habitantes, Alemania puede declarar las regiones afectadas como zonas de riesgo por alta incidencia, lo que sí supone fuertes restricciones.

Ahora mismo están incluidos en esa lista once países, desde los que sólo pueden viajar a Alemania los ciudadanos alemanes o las personas con derecho de residencia y, pese a estar inmunizadas completamente, deben guardar 14 días de cuarentena.