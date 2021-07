Afganistán.- Johnson asegura que "la mayoría" de los soldados británicos desplegados en Afganistán ya han regresado

Promete no dar la espalda al país y destaca los beneficios logrados en los últimos 20 años



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha afirmado este jueves que "la mayoría" de los soldados británicos desplegados en Afganistán ya han regresado al país, en el marco de la retirada de las tropas extranjeras por parte de la OTAN y Estados Unidos.



En una intervención en la Cámara de los Comunes, Johnson ha recordado que la mayoría de las tropas británicas regresaron a Reino Unido en 2014 y se mantuvo la presencia de unas 750 personas bajo el paraguas de la misión de la OTAN para entrenar y asistir a las fuerzas de seguridad afganas. Soldados británicos han estado desplegados en Afganistán desde 2001 y más de 450 han fallecido durante el conflicto con los talibán.



El 'premier' ha reconocido que "nunca sería un buen momento" para la retirada de las tropas, pero Reino Unido nunca pretendió que el despliegue fuera "permanente", según ha recogido la BBC. Además, ha llamado a "no dudar" sobre los logros obtenidos en estos 20 años, aunque ha admitido que no se puede "eludir" la "dura realidad de la situación actual" en Afganistán.



No obstante, ha señalado que la situación del país es ahora "muy diferente" a la de hace 20 años, cuando Afganistán era "el epicentro del terrorismo global". En este sentido, ha prometido no dar la espalda al país, según ha informado Sky News.



A mediados de abril, Estados Unidos anunció su intención de retirarse de Afganistán de manera definitiva antes del 11 de septiembre, coincidiendo con el veinte aniversario del atentando contra las Torres Gemelas de Nueva York.



Alemania, uno de los países con mayor presencia militar en Afganistán, ya ha completado la retirada de sus soldados en Afganistán. Junto a Estados Unidos y Alemania, Turquía, Reino Unido e Italia son los otros países con más soldados en el país. Los cinco desplegaron 6.000 soldados de los casi 9.600 que un total de 36 países de la OTAN, y otros socios como Ucrania aportaron.



Mientras tanto, preocupan los avances de los talibán, que han lanzado numerosas ofensivas durante los últimos meses que se han producido a pesar del proceso de conversaciones de paz y en medio del repliegue de las tropas internacionales, lo que ha provocado preocupación en el seno de la comunidad internacional.