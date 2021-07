Venezuela.- Maduro insta a Estados Unidos y a otros países a no interferir en las próximas elecciones de Venezuela

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha instado este martes a Estados Unidos y a otros países a no interferir en las próximas elecciones regionales previstas en el país caribeño para el próximo 21 de noviembre.



"Le digo al Gobierno de Estados Unidos y de otros países: No se metan en asuntos internos de Venezuela", ha dicho y ha asegurado que Venezuela tiene "el mejor sistema electoral del mundo", según recoge VTV.



Estas declaraciones las ha realizado en referencia a una petición de un portavoz del Departamento de Estados Unidos de unas elecciones libres y del fin de la represión a la oposición. "Nosotros no nos metemos en el desastre electoral que tuvo Estados Unidos", ha compartido.



"Venezuela tiene el mejor sistema electoral, más comprobable y auditado del mundo, y vamos a elecciones y se inscribirán todos los candidatos que lo deseen", ha añadido.



"Pregunto al mundo, a quienes nos acusan de dictadura y régimen, ¿en qué parte del mundo se ve el ejercicio en asambleas de ciudadanos y vecinos, en debate libre, de postulaciones libres, con el voto secreto para candidaturas a los más altos cargos que se van a disputar en elecciones?", ha cuestionado.



Hace unas semanas, Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban estar dispuestos a "revisar" las sanciones impuestas contra Venezuela si se producen "avances significativos" con la oposición a fin de lograr elecciones "creíbles, inclusivas y transparentes".