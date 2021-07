Uruguay anuncia al Mercosur que buscará "acuerdos comerciales extrazona"

En la imagen el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 7 jul (EFE).- Uruguay anunció este miércoles durante el encuentro del Consejo del Mercado Común (CMC) que comenzará a conversar con terceros países para negociar "acuerdos comerciales extrazona".

"La posición del canciller (Francisco Bustillo) y de la ministra de Economía y Finanzas (Azucena Arbeleche) consistió en defender la modernización del bloque, a través de una agenda de negociaciones externas sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente", indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y agregó que Uruguay entiende "que la decisión 32/00 no está en vigor, ya que nunca fue internalizada".

Por otra parte, el comunicado indica que en la reunión "no se aprobó la reducción del arancel externo común, a pesar de que Uruguay había apoyado algunas de las propuestas presentadas".

Finalmente, subraya que el país suramericano, "inspirado en principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio", actuará "conforme a ellos en materia de inserción internacional, reivindicando su calidad de miembro pleno del Mercosur".

Los ministros de Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), iniciaron este miércoles una reunión virtual que antecede a la cumbre presidencial de este jueves y en la que, entre otros asuntos, se abordará la estrategia comercial del bloque, que ha generado fuertes diferencias internas en los últimos meses.

Según informaron a Efe fuentes de la Cancillería de Argentina, que termina su presidencia semestral, el encuentro del Consejo del Mercado Común (CMC) congrega al argentino Felipe Solá, al brasileño Carlos Alberto França, al paraguayo Euclides Acevedo y al uruguayo Francisco Bustillo.

También participa el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, en nombre de este país que se halla en proceso de adhesión al bloque.

Tras un descanso, en la tarde se sumarán a la reunión representantes de países asociados al proceso de integración regional, que en marzo pasado cumplió 30 años.

Si bien el CMC está integrado por los ministros de Exteriores y de Economía, las fuentes señalaron que no está previsto que en esta ocasión participen los titulares del rubro económico.

La Cancillería señaló que del encuentro de este miércoles también participarán el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Sergio Abreu; el presidente ejecutivo de Fonplata-Banco de Desarrollo, Juan Notaro; y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

Este jueves se celebrará, también virtualmente, la Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur, Países Asociados e Invitados Especiales, en el que Argentina hará el traspaso oficial de la presidencia semestral a Brasil.

En el encuentro hablarán tanto el anfitrión, el presidente argentino Alberto Fernández; como sus pares de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; y de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Según detallaron las fuentes, está previsto que también participen el chileno Sebastián Piñera y el boliviano Luis Arce, aunque no se descarta la participación de mandatarios de otros países de la región.