Ten: “Ser abanderado es la guinda y la tarta”

Valencia,7 jul (EFE).- El deportista Ricardo Ten, que junto con la nadadora Michelle Alonso será abanderado de España en los Juegos Paralímpicos de Tokio, apuntó este miércoles que haber sido elegido supone para él “la guinda del pastel y la tarta” tras una laureada carrera en la que, después más de veinte años en la natación, ahora suma cuatro en el ciclismo.

“Es un orgullo poder representar a mi país y a mis compañeros. Hace tiempo salió la posibilidad. Después de cinco Juegos podía ser y haces un escaneo y ves que hay compañeros que llevan los mismos juegos y más medallas. Además, cada vez le toca a una federación proponer y es complejo. Con el tiempo se me fue de la cabeza porque estaba muy centrado en el ciclismo”, señaló.

“Después, fue una sorpresa. Tras el Mundial de Portugal, en el que nos fueron muy bien las cosas, me llamó el presidente del comité paralímpico. Yo pensaba que era para felicitarme pero era para decirme que me iban a proponer”, recordó.

Ten dijo que todo su entorno está “súper contento y alegre” pero remarcó que “de todas las sensaciones” se queda con el hecho de que otros compañeros que podrían haber sido también elegidos “están contentos” de que lo sea él.

El deportista valenciano realizó estas declaraciones antes de partir el viernes a Sierra Nevada para una concentración de 25 días en altura a la que seguirá otra en Mallorca ya con la federación de ciclismo a principios de agosto para volar después a Tokio, donde se estrenará en la disciplina de ciclismo en pista y en carretera.

Dijo que aspira a ganar otra medalla y a estar “cuanto más alto” mejor en el podio pero señaló que “los Juegos siempre son diferentes y complicados porque siempre hay sorpresas y cualquier pequeño detalle, cualquier distracción, cualquier fallo, te puede dejar fuera”.

Además, el deportista que estuvo a punto de retirarse hace ya casi una década, dejó abierta la opción de seguir compitiendo tras la cita de Tokio.

“Lo más importante es disfrutar con lo que haces, ya veremos si la retirada llega pronto o está más lejana. La edad es un hándicap muy grande. En la natación eran ya 21 años y había cierto cansancio y falta de ambición y la gente joven apretaba muy fuerte. Ahora, con la bicicleta desde 2017 llevo una evolución muy grande y volver a verte competitivo te hace brillar los ojos”, reconoció.

En cualquier caso, apuntó que cuando se retire seguirá ligado al deporte en unas declaraciones que hizo en la sede del despacho de abogados Varona de Valencia, que le ha concedido una beca dentro de su programa de compromiso social y a cuyos socios convenció para poner en marcha otra beca ‘junior’ a la que quiere dedicar más tiempo para concienciar de las ventajas para que los menores discapacitados hagan deporte.

“Además de apoyarme económicamente, me dieron la oportunidad de poder gestionar esa beca para todas esas personas que buscan progresar. Es importante que los más jóvenes tengan la oportunidad de seguir creciendo como deportistas”, apuntó.

Ignacio Varona, uno de los socios del despacho, recalcó que aún son “muy pocos” los menores discapacitados federados y animó a las empresas privadas a contribuir en este sector. Otro de los socios, Federico Varona, le recalcó a Ten que él “ya ha ganado” por haber ayudado a hacer conscientes a la sociedad “de la realidad de los héroes del deporte adaptado, del que gana y del que queda el último”.

“Eres un ejemplo, mejor persona aún que deportista. Tienes un corazón enorme que te ayuda a empujar la bici, así que como si no quieres ganar nada más. Un oro más o menos nos da igual”.