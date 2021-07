Sensaciones e inmersión digital para conocer las aristas de Frida Kahlo

Una persona visita la exposición inmersiva "Frida" inaugurada hoy en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- Un suelo de arena blanca, paredes que se confunden, cortinas con texturas y proyecciones o las palabras de Frida Kahlo por escrito y en audio conforman una experiencia digital inmersiva inaugurada este martes en la capital mexicana que muestra las distintas aristas de la artista.

"Creo que cualquier valor de una pieza de arte cobra otro sentido, otra dimensión cuando sabes de dónde viene. Conocemos la parte famosa, la de sus obstáculos, pero hay una historia familiar que no todos conocen", dijo a Efe Frida Hentschel, sobrina bisnieta de la pintora.

En el 114 natalicio de la pintora, la exposición busca difundir la "verdadera" historia de vida de Frida y compartir la "identificación que sienten muchas personas", indicó por su parte a Efe Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta.

Lo importante para la familia es ir más allá de lo que ya se conoce de ella. "No la Frida sufrida, sino la que nosotros conocemos, la que nosotros amamos", añadió Mara de Anda, otras sobrina bisnieta.

Y es que ella es una de las artistas insignia de México. Nacida en Coyoacán, en el sur de la capital y enraizada en el mismo lugar durante toda su vida, conquistó a los mexicanos y al mundo entero con su obra pero sobre todo con su manera de vivir la vida.

Su reconocimiento ha ido creciendo y las nuevas generaciones pueden encontrar en esta experiencia un camino modernizado y tecnológico para conocer su obra.

"Está muy bien (la experiencia) porque hay mucha gente joven que no conoce su obra y es una buena manera de difundirla", consideró Laura, quien decidió acudir a la inauguración en el Frontón México.

CAPAS, LUCES Y SOMBRAS

"Recuerdo", "Yo y mis pericos", "Autorretrato con moño y listón" o "Columna rota" son algunas de las veintiséis obras de Kahlo (1907-1954) que cobran vida mediante más de 90 proyectores y más de 50 altavoces que complementarán las imágenes con composiciones de música original realizadas por mujeres intérpretes de música regional y tradicional mexicana.

También se pueden encontrar en "Frida, experiencia inmersiva" texturas diversas y paredes permeables que permiten descubrir espacios alternos, ya que la exposición cuenta con una estructura no fija y los visitantes pueden ir en el orden y la dirección que deseen.

En la sala principal es donde los visitantes se adentran en el mundo de sus pinturas, donde está en el núcleo, en representación del corazón de Frida, donde nacen sus sentimientos.

Asimismo, hay una sala interactiva de arte llamada "Trazo Libre" donde los asistentes pueden pintar y dibujar digitalmente, y otra de juego, "Criaturas fantásticas", donde los asistentes escogen personajes de la obra de Frida que sientan que los representan a cada uno.

"Es una muestra increíble, el poder atravesar barreras como lo hizo Frida. El hecho de ver no solo sus pinturas sino cosas personales, juegos o cositas de ella que abren un poco más de la familia, de la persona de carne y hueso", dijo De Anda, quien indicó que, además, la música "sumerge" y "te enchina (eriza) la piel".

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL ARTE

Todo está complementado con una aplicación que va explicando cada detalle, con lo que la experiencia está pensada para personas de todas las edades y la duración del recorrido es de entre 45 y 90 minutos, a elección del visitante.

Pero algunos visitantes se quedaron con ganas de más. Es el caso de Saúl, quien disfrutó mucho de los audios de los textos y cartas de Frida, pero le habría gustado poder escuchar más.

Además, dijo a Efe que "falta difusión y más interés de la gente hacia este tipo de exposiciones".

Las sobrinas bisnietas y la sobrina nieta destacaron la relevancia del aprendizaje que implica la figura de Frida y el mensaje que les gustaría transmitir a quienes acudan al Frontón México, lugar de la muestra.

"Siempre fue una mujer muy adelantada a su época, creo que en este movimiento feminista que ahora está tomando mucha mas fuerza, Frida es un estandarte que luchó contra los estándares que había en la época para las mujeres", afirmó Hentschel.

La muestra, ubicada en el Frontón México, en la emblemática plaza que alberga el Monumento a la Revolución, arrancó hoy y estará abierta al público de martes a domingo durante las próximas semanas.

En el proyecto trabajaron juntos el grupo Ocesa, Cocolab y parte de la familia de Frida.