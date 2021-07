07-07-2021 Sara Carbonero y Marta López Álamo, con el mismo vestido. ¿Con cuál te quedas?. MADRID, 7 (CHANCE) Sara Carbonero se ha convertido, por méritos propios, en una de las mejor vestidas de nuestro país. Su inconfundible estilo 'boho' y su elegancia innata hacen que todo lo que se pone se agote en cuestión de horas, causando auténtico furor entre sus seguidoras. Y que tanto en su día a día como en las ocasiones especiales, la periodista acierta con sus looks, tan versátiles como ponibles. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



De vacaciones en Oporto con sus hijos Martín y Lucas coincidiendo con la noticia de que podría haber rehecho su vida sentimental con el artista Kiki Morente tras su separación el pasado mes de marzo de Iker Casillas, Sara ha enamorado luciendo en sus redes sociales un favorecedor vestido largo en color mostaza de la firma Sandro. Ajustado, de manga larga y con escote en uve, el modelo destaca el bronceado de la periodista, además de sentarle como un guante. Un modelo espectacular para el día a día que, para alegría de sus seguidoras, se encuentra rebajado de 245 a 196 euros en la web de la firma, donde está disponible en todas las tallas.



Un vestido que no solo ha conquistado a Sara Carbonero sino también a la novia de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, que lo ha lucido también a través de su cuenta de Instagram pocas horas después de que lo hiciese la periodista, demostrando que es una prenda que queda bien a diferentes tipos de cuerpos - ya que el de la modelo nada tiene que ver con el de la manchega - y que favorece tanto a rubias como a morenas. Una coincidencia fashion que no podíamos menos que comentar.