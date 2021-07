Sale del aire programa de TV por comentarios contra líder indígena de Ecuador

Fotografía del 28 de mayo de 2020, del líder indígena Leonidas Iza. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 6 jul (EFE).- El programa "La Posta XXX", que se inauguró el pasado domingo en el canal ecuatoriano TC-Televisión, saldrá del aire luego de la ola de críticas que soportó este lunes por haber emitido comentarios injuriosos contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza.

Los presentadores de ese espacio, Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscán, anunciaron este martes que no continuarán con el programa en TC-Televisión, por no estar de acuerdo con las sugerencias de la cadena para que moderasen su lenguaje.

Ambos, a través de redes sociales, anunciaron que ya no continuarán con el programa en la pantalla de televisión y que se sostendrán en el portal web que mantienen desde hace algunos años.

Vivanco dijo que TC-Televisión les conminó a ajustarse a los códigos de conducta de la cadena, pero remarcó: "La norma con la que nos quieren vestir nos queda muy apretadita" y que, al final, no se sentirían cómodos en un espacio con limitaciones.

Boscán, de su lado, reconoció la "cadena de errores" cometidos en el debut del programa en la pantalla chicha y aceptó que ello debe acarrear consecuencias.

"Salimos de la pantalla, producto de las críticas de la audiencia", añadió Vivanco, que ya ha soportado la censura ciudadana en el pasado por los excesos en sus presentaciones.

En el programa inaugural de "La Posta XXX", ellos colocaron una fotografía de Iza en el centro de un juego de dardos, elaboraron el acróstico de un insulto para definir al líder indígena y lo calificaron de "anarquista", "bronquista", "obsesivo" y "narcisista", entre otros.

Incluso el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció en Twitter y dijo que "la libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad".

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia también rechazó "contundentemente los comentarios emitidos en contra del presidente de la Conaie", así como la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Guadalupe Llori, que repudió las opiniones de odio contra Iza.

Por su parte, Leonidas Iza, que ha sido un frontal opositor a las políticas neoliberales, no ha descartado tomar acciones por este suceso.

"Repudiable que se pretendan escudar en el derecho a la libertad de expresión para expresar su odio contra quienes tenemos firmeza ideológica y buscamos transformar el país. Tomaremos las acciones pertinentes ante este hecho, y clara muestra que no es viable la autorregulación", ha escrito Iza en su cuenta de Twitter.