"Nuestro futuro está lleno de esperanza", confía el seleccionador danés

El seleccionador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, aplaudió a sus jugadores por su Eurocopa, este miércoles tras la eliminación en semifinales al caer 2-1 ante Inglaterra en la prórroga.

"Bravo a Inglaterra por pasar a la final. En primer lugar quiero felicitar a mi colega Gareth (Southgate, el seleccionador inglés) por la manera en la que ha trabajado, sobre todo con jugadores jóvenes, y por los valores que ha inculcado al equipo. Ha hecho un buen trabajo en una función difícil", señaló Hjulmand en una conferencia de prensa en línea.

"Nosotros estamos muy decepcionados y es muy duro para mí hablar ahora. Quizás sea más sencillo en unos días. Estuvimos cerca de la final", lamentó.

Hjulmand habló también de la jugada de la polémica del partido, el penal señalado en la prórroga, que terminó dando la victoria y la clasificación a Inglaterra.

"He leído en la prensa que no tendría que haber habido penal, así que eso me enfada. Estoy decepcionado", señaló.

"No tengo palabras para decir cuánto admiro a este cuerpo técnico y a los jugadores. Hemos atravesado infinidad de problemas. Tenemos dos jugadores han salvado a un compañero (Christian Eriksen, que tuvo una parada cardíaca en el primer partido de Dinamarca en esta Eurocopa) y hemos hecho un buen fútbol", resumió.

Hjulmand se ilusionó con lo que el futuro puede deparar a Dinamarca.

"Nuestro futuro está lleno de esperanza. Estos chicos son increíbles y todo el país puede estar orgulloso de ellos. Es un equipo increíble, que ha hecho un trabajo increíble y que se ha ganado el respeto de todo un país", sentenció.

