Neymar ironiza sobre la sanción a Gabriel Jesús

Neymar de Brasil recibe el balón el 5 de julio ante Perú, durante un partido por las semifinales de la Copa América en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho

Río de Janeiro, 7 jul (EFE).- El atacante brasileño Neymar reaccionó este miércoles de forma irónica a la decisión de la Conmebol de imponer dos partidos de suspensión al delantero Gabriel Jesús, con lo que no podrá ser alienado por Brasil en la final de la Copa América del sábado con Argentina.

"Muy triste estar en las manos de personas que toman esas decisiones", afirmó el jugador del PSG francés y máxima estrella de la selección brasileña, en un comentario que publicó en su cuenta en Instagram para referirse a la noticia de que Gabriel Jesús no podrá disputar la final por decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Gabriel Jesús, jugador del Manchester City inglés, cumplió una fecha de suspensión el pasado lunes en el partido en que Brasil se impuso por 1-0 a Perú en semifinales de la Copa América tras su expulsión en el compromiso de cuartos de final con Chile por una patada en la cara que derribó a Eugenio Mena.

Pero la Conmebol anunció el martes que, tras analizar la gravedad de la falta, decidió imponerle dos fechas de suspensión al jugador brasileño, lo que le inhabilita automáticamente para la final con Argentina. Además le impuso una multa de 5.000 dólares.

"Bello análisis que hicieron de la jugada. Hay que felicitarlos", aseguró Neymar en su comentario, en una crítica a la Conmebol cargada de ironía.

La fecha adicional de suspensión fue impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, presidida por Eduardo Gross Brown, en una decisión a la que Brasil no tiene derecho a presentar recurso.

Tanto el técnico de la selección brasileña, Tite, como el propio Neymar, habían atribuido la falta cometida por Gabriel Jesús a una fatalidad y aclararon que el delantero de la selección brasileña no tuvo maldad en la jugada y que tan sólo vio el balón y no el adversario.

Gabriel Jesús será el gran ausente en la final de la Copa América en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, a la que Brasil clasificó tras su victoria sobre Perú en semifinales y Argentina llegó tras imponerse en la decisión por penaltis luego de empatar 1-1 con Colombia en la noche del martes.

Lo más probable es que Tite vuelva a alinear al centrocampista Lucas Paquetá en el lugar de Gabriel Jesús en la final con Argentina, con lo que Neymar avanzará un poco más y pasará a integrar un trío de atacantes al lado de Richarlison y de un tercer delantero que puede ser Éverton Cebolinha o Roberto Firmino.

La expulsión de Gabriel Jesús es la segunda que sufre la selección brasileña desde que Tite asumió su comando.

El único que había recibido tarjeta roja en la era Tite hasta ahora era precisamente Gabriel Jesús, expulsado en la final de la Copa América de 2019, también en el Maracaná, en la que Brasil se impuso por 3-1 a Perú y levantó el título.

En la final de hace dos años Gabriel Jesús anotó uno de los goles brasileños y dio la asistencia de otro.