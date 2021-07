Michel condena el tiroteo contra un conocido periodista neerlandés

Flores, velas y mensajes de apoyo al periodista De Vries, de 64 años, que fue tiroteado anoche en una céntrica calle de Ámsterdam, cerca de los estudios de RTL Boulevard, donde había sido invitado como tertuliano. EFE/EPA/KOEN VAN WEEL

Estrasburgo (Francia), 7 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó este miércoles el "crimen" cometido anoche contra el conocido periodista neerlandés Peter R. de Vries, tiroteado en Amsterdam, y lo consideró como "un ataque contra nuestros valores fundamentales y la libertad de la prensa".

"Se ha cometido un crimen contra un periodista y ese crimen es un ataque contra nuestros valores fundamentales y la libertad de la prensa. Es un crimen que debe ser condenado", subrayó Michel al inicio de su intervención hoy en el pleno del Parlamento Europeo para hablar de la última cumbre europea del 24 y 25 de mayo.

El político belga expresó además su "solidaridad con la familia y amigos de la víctima, así como con los Países Bajos y su gobierno".

En un mensaje publicado poco antes en su cuenta oficial en Twitter, Michel subrayó que el ataque a De Vries, especializado en el crimen organizado y que se encuentra hospitalizado en estado muy grave, es "un crimen contra el periodismo y un ataque a nuestros valores de democracia y Estado de Derecho".

"Seguiremos defendiendo sin descanso la libertad de prensa", concluyó Michel su tuit, en el que envió "mucha fuerza y ánimo a la familia y amigos" del periodista.

También la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová, dijo en su cuenta en la misma red social que su "pensamiento está con el periodista Peter R. de Vries, quien está luchando por su vida después de recibir un disparo, con su familia, amigos, colegas".

"Es un ataque a la libertad de prensa, a la democracia", añadió Jourová, quien añadió que "los responsables deben comparecer ante la justicia" y "los periodistas deberían poder trabajar de forma segura".

Por su parte, la eurodiputada liberal neerlandesa Sophie in 't Veld, tomó la palabra al principio de la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo para denunciar que De Vries "ha sido víctima de un ataque cobarde".

"Es un ataque horrible, le han disparado y ahora lucha por su vida. Esperamos que el señor De Vries sobreviva", manifestó Sophie in 't Veld.

"Queremos expresar solidaridad con todos los periodistas. Todos necesitamos hacer más para que el crimen organizado no controle las calles de nuestras ciudades, sino la ley y la justicia", concluyó.

De Vries, de 64 años, fue tiroteado anoche en una céntrica calle de Ámsterdam, cerca de los estudios de RTL Boulevard, donde había sido invitado como tertuliano.

Según informó la policía, hay tres sospechosos arrestados en relación con el incidente, entre ellos el posible autor del tiroteo.

Este periodista es conocido en Países Bajos por sus investigaciones sobre el crimen organizado, e incluso actuó como confidente en casos policiales o judiciales muy mediáticos en el país, entre ellos el conocido caso Marengo, que implica crímenes como asesinatos y narcotráfico.

En 2019 también se conoció que estaba en la lista negra del narcotraficante y líder de la mafia neerlandesa, Ridouan Taghi (entonces fugado), y fue en ese momento cuando empezó a estar protegido por la Policía por amenazas de muerte.