Macías: "Chicharito es un referente"

El jugador José Juan Macías de Chivas. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Getafe (Madrid), 7 jul (EFE).- José Juan Macías, delantero mexicano del Getafe, dijo durante su presentación oficial con el conjunto madrileño que su compatriota Javier "Chicharito" Hernández es un "referente" por su gran trayectoria y recalcó la confianza que le dio su nuevo técnico, Míchel, antes de firmar por el club azulón.

Macías, cedido por Chivas Guadalajara hasta final de temporada con una opción de compra para el Getafe, se mostró muy contento de poder jugar en la Liga de España, a su juicio, una de las mejores del mundo. Y, como referentes futbolísticos, dio varios nombres.

"Javier Chicharito es un referente para todos los mexicanos por su gran trayectoria. Antes de venir sí que he tenido contacto con muchos de los que han estado en España. Con Hugo Sánchez, fui a cenar. También tuve contacto con Lainez y Guardado. Son grandes referentes y hay que hacerlo igual o mejor que ellos", declaró.

Cuestionado por Hugo Sánchez, que cuajó grandes temporadas en el Real Madrid y en el Atlético en los años 80 y 90 del siglo pasado, dejó claro que es "el mejor jugador de la historia de México" y señaló que confía en sus capacidades para completar un buen curso en España: "Voy a hablar dentro del campo", comentó.

"Agradezco la confianza del presidente (Ángel Torres), del Getafe y del Chivas de darme facilidades de venir aquí. Es solo el principio, hay que demostrarlo en la cancha con grandes actuaciones y goles. Lo que queda es mi agradecimiento y hablaré en la cancha", insistió.

Inquirido por su nuevo entrenador, Míchel, que dirigió al Pumas mexicano hasta julio de 2020, recordó que fue su rival en el pasado y que ahora trabajará con él.

"Me sufrió como rival y ahora le tengo como mister. Me dijo que me conocía bien y me dio su confianza. Quiero recalcar la confianza que me dio Míchel antes de venir aquí. Es una grandísima persona", indicó.

Además, habló sobre sus cualidades: "Soy un jugador que mi principal virtud es el gol. Tengo olfato. Tengo cualidades de habilidad y técnica. Soy un jugador para delante con convicción".

Respecto a cómo le ha tratado el vestuario del Getafe a su llegada, desveló que muchos jugadores le escribieron mensajes a través del teléfono para ofrecerse a darle toda la ayuda que necesitara. "Me han dado una gran bienvenida. No los conocía en persona, pero es un gran vestuario. Me han recibido muy bien".

Asimismo, quiso despejar cualquier polémica sobre su ausencia en la lista de México para los Juegos Olímpicos de Tokio a causa de una lesión:

"No iba llegar a tiempo. Fui sincero con el seleccionador y lo entendió. Quería recuperarme, estoy muy bien y mañana poco a poco me empiezo a incorporar con el equipo. Pero ya estoy bien. Me da igual lo que digan los medios en mi país. Lo he recalcado en todas partes. Lo que se diga no es de mi incumbencia. Yo sé lo que ha pasado y los que me rodean también", comentó.

Sobre si conoce a algunos jugadores del Getafe, nombró a internacionales como Jaime Mata y a Vitolo, a quien veía por televisión cuando jugaba en el Atlético de Madrid. "Entre muchos más, hay grandes jugadores y sin duda voy a hacer una gran sinergia con ellos".

"Desde pequeño esto fue un sueño y ahora es una realidad que hay que afrontar. Si estoy aquí es que he hecho bien las cosas desde pequeño. Ahora espero tener una grandísima pretemporada para llegar con todo a la temporada. Es una meta que me propuse. Es buenísimo para mí estar en la mejor Liga. Me veo jugando en el Getafe y haciendo muy bien las cosas. Estoy convencido de que vamos a hacer cosas buenas. Tenemos un buen equipo y un buen entrenador", concluyó.