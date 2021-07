Luis Enrique sólo tiene elogios para los jugadores de la selección española

El seleccionador de fútbol español Luis Enrique durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2020 que enfrentó a la selección española contra la italiana en el estadio de Wembley de Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2021. Pool vía REUTERS/Frank Augstein

LONDRES, 6 jul (Reuters) - El seleccionador de fútbol español, Luis Enrique, aseguró que no tiene ninguna queja por la eliminación de su equipo en las semifinales de la Eurocopa 2020 tras caer en la tanda de penaltis ante Italia el martes, e insistió en que tan sólo felicitará a sus jugadores por su esfuerzo en el torneo.

Álvaro Morata, metió a España en el partido con un gol brillante, después de que Federico Chiesa adelantara a Italia en la segunda parte del encuentro disputado en el estadio inglés de Wembley.

Sin embargo, después de que ninguno de los dos equipos lograra imponerse en la prórroga, el fallo de Morata en la tanda de penaltis resultó decisivo, mientras el lanzamiento de Jorginho selló el pase a la final para los 'azzurri'.

"Para mí no es una noche triste, es una noche con desazón", dijo Luis Enrique en rueda de prensa. "Esto es el deporte profesional. Hay que saber ganar y perder".

"Sabían cómo queríamos jugar en la Eurocopa, se lo han creído y hemos demostrado que queremos ser un equipo".

"Hemos demostrado que somos un equipo. Ahora es importante recuperarse y luego nos volveremos a encontrar de cara a la clasificación para el Mundial".

"Sólo puedo elogiarles y hemos demostrado que somos un equipo", añadió.

El exentrenador del Barcelona destacó a Pedri, centrocampista del Barça de 18 años, para quien pidió un elogio especial.

El español Pedri completó los 56 pases que dio en los 90 minutos del tiempo reglamentario en Wembley. Sólo el francés Samuel Umtiti ha completado más con un 100% de precisión en los pases en un partido de la Eurocopa desde 1980.

"¿Alguien se ha fijado en la Euro qué ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta", añadió Luis Enrique. "Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto con 18 años a nadie en Eurocopa, Mundiales o Juegos Olímpicos, es algo fuera de toda lógica. Encantado que se suban al carro de Pedri muchos más".

(Reporte de Peter Hall; Editado por Toby DavisM; Traducido por Darío Fernández)